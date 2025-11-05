Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı

“Yanıyorlar!” diyerek tezgahta boyoz satarak popüler hale gelen boyozcu sosyal medyada gündeme oturdu. Meşhur boyozcuya giden Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan gelen hesapla şaşkına döndü. Yaşananlar sosyal medyada tepki çekti.

Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 09:38

'de 'yanıyorlar' diyerek boyoz satan esnaf sosyal medyada haline geldi. Ünlenen lezzeti denemek isteyen Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan gelen hesapla şaşkına döndü. 7 bin liralık hesap ödeyen Doğan canlı yayında tepkisini gizleyemedi.

Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı

7 BİN TL'LİK BOYOZ

Hesabı ödedikten "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye soran Ataberk Doğan, ödediği rakamın 7 bin TL olduğunu söyleyince diğer fenomenler şaşkına döndü. Doğan "7.600 dedi 7 bine düştü" dedi.

Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı

"KEŞKE GİTMESEYDİK"

Doğan videonun yayılmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Doğan "Keşke gitmeseydik. Çocuğu tanımıyorum, belki de gerçekten kötü niyetli biri değil. Ben yanımıza gelen herkese sordum isteyen varsa yiyebilir diye ama galiba sadece 1 kişi istemiş boyozu. Boyozcunun da kafası karıştı belki de. Kimsenin ekmek teknesine zarar gelsin istemem" ifadelerini kullandı.

Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı
