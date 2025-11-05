Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı

İzmir'de 'yanıyorlar' diyerek boyoz satan esnaf sosyal medyada fenomen haline geldi. Ünlenen lezzeti denemek isteyen Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan gelen hesapla şaşkına döndü. 7 bin liralık hesap ödeyen Doğan canlı yayında tepkisini gizleyemedi.

7 BİN TL'LİK BOYOZ

Hesabı ödedikten "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye soran Ataberk Doğan, ödediği rakamın 7 bin TL olduğunu söyleyince diğer fenomenler şaşkına döndü. Doğan "7.600 dedi 7 bine düştü" dedi.

"KEŞKE GİTMESEYDİK"

Doğan videonun yayılmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Doğan "Keşke gitmeseydik. Çocuğu tanımıyorum, belki de gerçekten kötü niyetli biri değil. Ben yanımıza gelen herkese sordum isteyen varsa yiyebilir diye ama galiba sadece 1 kişi istemiş boyozu. Boyozcunun da kafası karıştı belki de. Kimsenin ekmek teknesine zarar gelsin istemem" ifadelerini kullandı.

