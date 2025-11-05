Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İlkay Gündoğan Ajax maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da eksikler

Galatasaray Ajax maçında İlkay Gündoğan neden oynamıyor merak edilirken bu akşamki maçta eksik olan oyuncular belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam GS Ajax maçı oynanacak. Nefes kesen maçta İlkay Gündoğan'ın neden oynamadığı da merak edildi.

İlkay Gündoğan Ajax maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da eksikler
'nde 'a konuk olacak 'da eksik isimler bulunuyor. Sarı kırmızılı ekibin önemli isimlerinden biri olan bu akşam maçta oynamayacak.

İLKAY GÜNDOĞAN AJAX MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Ajax maçında forma giymeyecek. Bodo Glimt maçı öncesinde gerçekleşen son antrenmanda yaşayan Gündoğan, bu akşam oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek. Bu akşam İlkay Gündoğan, sakat olması nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

İlkay Gündoğan Ajax maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da eksikler

İLKAY GÜNDOĞAN AJAX MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlık durumları hakkında açıklamada bulundu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan İlkay Gündoğan'ın tedavisinin devam ettiğini belirten isim, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan Ajax maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da eksikler

GALATASARAY AJAX MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Ajax: Weghorst, Moro, Regeer, Gaaei, Gloukh, Pasveer, Itakura, Godts, Baas, Klaassen, Wijndal

Galatasaray: Osimhen, Torreira, Sara, Uğurcan, Lemina, Sane, Abdülkerim, Sallai, Jakobs, Barış Alper, Sanchez

