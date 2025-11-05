İlkay Gündoğan Ajax maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da eksikler

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da eksik isimler bulunuyor. Sarı kırmızılı ekibin önemli isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan bu akşam maçta oynamayacak.

İLKAY GÜNDOĞAN AJAX MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Ajax maçında forma giymeyecek. Bodo Glimt maçı öncesinde gerçekleşen son antrenmanda sakatlık yaşayan Gündoğan, bu akşam oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek. Bu akşam İlkay Gündoğan, sakat olması nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

İLKAY GÜNDOĞAN AJAX MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlık durumları hakkında açıklamada bulundu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan İlkay Gündoğan'ın tedavisinin devam ettiğini belirten isim, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AJAX MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Ajax: Weghorst, Moro, Regeer, Gaaei, Gloukh, Pasveer, Itakura, Godts, Baas, Klaassen, Wijndal

Galatasaray: Osimhen, Torreira, Sara, Uğurcan, Lemina, Sane, Abdülkerim, Sallai, Jakobs, Barış Alper, Sanchez