Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kayıp Türk kızı Hilal Ercan için seneler sonra yeni umut: Bilgi verene 4,8 milyon TL verilecek

Almanya'nın Hamburg şehrinde 1999 yılında kayıplara karışan Türk kızı Hilal Ercan için aile ve gönüllüler dev kampanya başlattı. 10 yaşındayken kaybolan Hilal hakkında bilgi verecek kişilere 100 bin euro yani yaklaşık 4,8 milyon TL verilecek.

Kayıp Türk kızı Hilal Ercan için seneler sonra yeni umut: Bilgi verene 4,8 milyon TL verilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 09:25

'nın şehrinde Winterhuder Marktplatz meydanına dev bir afiş asıldı. Afişte 1999 yılında henüz 10 yaşındayken kaybolan Hilal Ercan'ın çocukluk fotoğrafı var altında ise ağabeyi Abbas Ercan'ın mesajı var; ''Kız kardeşime ne yaptın?'' yazıyor.

Kayıp Türk kızı Hilal Ercan için seneler sonra yeni umut: Bilgi verene 4,8 milyon TL verilecek

Afişin altında ise kayıp Hilal hakkında bilgi verecek kişilere 100 bin euro yani yaklaşık 4,8 milyon TL verileceği belirtiliyor. Aile, 10 yaşındayken kaybolan Hilal'den 26 yıldır haber alamadıklarını fakat hiç umutlarını yitirmediklerini söylüyor.

Kayıp Türk kızı Hilal Ercan için seneler sonra yeni umut: Bilgi verene 4,8 milyon TL verilecek

İÇECEK FİRMASIYLA HİLAL İÇİN İŞBİRLİĞİ

Aile bununla da kalmadı. Hilal'in annesi, Almanya merkezli bir içecek firmasıyla anlaştı ve kızının fotoğrafını, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de satışa sunulan içecek şişelerinin üzerine yerleştirtti. Bu şekilde kızının kayıp olduğunu milyonlarca kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

Kayıp Türk kızı Hilal Ercan için seneler sonra yeni umut: Bilgi verene 4,8 milyon TL verilecek

Ağabey Abbas Ercan, "Her gün birinin onu gördüğünü düşünerek uyanıyoruz. Belki bir kişi, bir detay hatırlarsa kardeşime ulaşabiliriz" dedi.

SOMUT BİR KANIT HİÇ BULUNAMADI

Hilal Ercan, 21 Ocak 1999 günü Hamburg'un Lurup semtindeki evinden çıktıktan kısa süre sonra kayboldu. O dönem polis, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük arama operasyonunu başlattı. Ancak küçük kızdan o günden bu yana hiçbir iz bulunamadı.

Yüzlerce gönüllü, arama köpekleri ve helikopterlerle yürütülen çalışmalara rağmen sonuç alınamadı. Hilal'in kaybolduğu bölge defalarca tarandı ancak somut bir kanıt bulunamadı.

Kayıp Türk kızı Hilal Ercan için seneler sonra yeni umut: Bilgi verene 4,8 milyon TL verilecek

''BU HİKAYE YENİDEN YAZILABİLİR''

Hilal'in , yıllar geçse de arayıştan vazgeçmedi. Yeni kampanya hem kamuoyunun dikkatini tazelemeyi hem de tanıkların yeniden konuşmasını sağlamayı hedefliyor. Aile, "Belki Hilal hala bir yerlerde. Bir kişi bile konuşursa bu hikaye yeniden yazılabilir" diyor.

