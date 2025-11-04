Uçak tuvaletindeki 3 kelimelik not herkesi endişeye sürükledi: Acil iniş yapıldı

ABD'de geçtiğimiz günlerde Frontier Airlines'a ait F9 1324 sefer sayılı uçağın tuvaletinde bulunan bir not herkesi büyük bir endişeye sürükledi. Kabin görevlisi, uçağın tuvaletinde ''Uçakta bomba var'' yazılı bir not buldu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLMEDİ

Kabin görevlisi durumu pilota, pilot ise kuleye bildirdi. Uçak için acil durum prosedürü uygulanmaya başlandı ve Dallas-Fort Worth Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, acil iniş pisti olarak bilinen izole alana indirildi. Uçak tahliye edilmeden polis ve bomba imha ekipleri incelemeler yaptı. Bu sırada yolcular 40 dakika kadar uçakta bekletildi.

Bir yolcu, konuya ilişkin açıklamasında, "Tuvalette bomba yazılı bir not bulunmuş. 40 dakikadır uçağın içindeyiz. Herkes endişeli ama sanırım gerçek bir tehdit yok" dedi.

TEHDİT BULUNMADI

Polis ve bomba imha ekiplerinin incelemeleri doğrultusunda uçakta herhangi bir patlayıcı bulunmadığı açıklandı. Daily Star'ın haberine göre, bir yolcu ise gözaltına alındı.

Frontier Airlines, olayı doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"3 Kasım Pazartesi günü Denver-Dallas seferi sırasında bir kabin görevlisi uçak tuvaletinde tehdit içerikli bir not buldu. Uçak güvenli şekilde indi. Yapılan incelemedi tehdidin bir gerçekliğinin bulunmadığı belirlendi."

Uçak daha sonra terminale çekildi ve yolcular kontrollü biçimde indirildi.