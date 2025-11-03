Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

Hindistan'da 241 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi olan Viswashkumar Ramesh o günden beri kendine gelemediğini anlattı. Ramesh, 'dünyanın en şanslı insanı' olduğunu söylese de her gün acı çektiğini dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 15:25

Hindistan'da geçtiğimiz haziran ayında Air India'ya ait Londra seferini yapan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 241 kişi hayatını kaybetti, bir kişi hariç. 39 yaşındaki Viswashkumar Ramesh, kazanın ardından uçaktan yürüyerek çıktı.

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

BBC'ye açıklamalarda bulunan Ramesh, 'dünyanın en şanslı insanı' olduğunu fakat fiziksel ve ruhsal olarak bitik bir halde olduğunu anlattı. Büyük acılar çektiğini söyleyen Ramesh, uçak kazasında sadece birkaç koltuk ötede oturan kardeşi Ajay'ı kaybettiğini anlattı. Kardeşinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan Ramesh, ''Bir tek ben kurtuldum. Hala inanamıyorum. Ama kardeşimi kaybettim. O benim bel kemiğimdi, her zaman yanımdaydı" dedi.

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

felaketinin ardından İngiltere'ye dönen Ramesh, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, halen eşi ve 4 yaşındaki oğluyla konuşamadığını söyledi.

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

''ACI ÇEKİYORUM''

Ramesh, BBC’ye yaptığı açıklamada yaşadığı travmayı şöyle anlattı: ''Kaza sonrası her şey çok zorlaştı. Fiziksel olarak, zihinsel olarak… Ailem de öyle. Annem dört aydır her gün kapının önünde oturuyor, kimseyle konuşmuyor. Ben de kimseyle konuşmak istemiyorum. Her gece düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyor. Acı çekiyorum.”

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

UÇAK KAZASINDAN NASIL KURTULDU?

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde, alevler içindeki Boeing 787’nin enkazından Ramesh’in kendi başına yürüyerek uzaklaştığı görülmüştü. Kendisini koltuğundan çözerek uçağın gövdesindeki bir açıklıktan dışarı sürünerek çıktığını anlatmıştı.

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

HİNDİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmek için havalanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşmüştü.

Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

Kazada 260 kişi yaşamını yitirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel uçak Kenya'da bilinmeyen sebeple düştü: Çok sayıda ölü var
Hindistan'da yürekler ağza geldi! Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
ETİKETLER
#uçak kazası
#bihar
#Air India
#Gucerat
#Londra İstanbul Gatwick
#Ahmedabad
#Viswashkumar Ramesh
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.