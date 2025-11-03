Uçak kazasından tek sağ çıkan kişi: Kimseyle konuşmak istemiyorum her gün acı çekiyorum

Hindistan'da geçtiğimiz haziran ayında Air India'ya ait Londra seferini yapan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 241 kişi hayatını kaybetti, bir kişi hariç. 39 yaşındaki Viswashkumar Ramesh, kazanın ardından uçaktan yürüyerek çıktı.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Ramesh, 'dünyanın en şanslı insanı' olduğunu fakat fiziksel ve ruhsal olarak bitik bir halde olduğunu anlattı. Büyük acılar çektiğini söyleyen Ramesh, uçak kazasında sadece birkaç koltuk ötede oturan kardeşi Ajay'ı kaybettiğini anlattı. Kardeşinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan Ramesh, ''Bir tek ben kurtuldum. Hala inanamıyorum. Ama kardeşimi kaybettim. O benim bel kemiğimdi, her zaman yanımdaydı" dedi.

Uçak kazası felaketinin ardından İngiltere'ye dönen Ramesh, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, halen eşi ve 4 yaşındaki oğluyla konuşamadığını söyledi.

''ACI ÇEKİYORUM''

Ramesh, BBC’ye yaptığı açıklamada yaşadığı travmayı şöyle anlattı: ''Kaza sonrası her şey çok zorlaştı. Fiziksel olarak, zihinsel olarak… Ailem de öyle. Annem dört aydır her gün kapının önünde oturuyor, kimseyle konuşmuyor. Ben de kimseyle konuşmak istemiyorum. Her gece düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyor. Acı çekiyorum.”

UÇAK KAZASINDAN NASIL KURTULDU?

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde, alevler içindeki Boeing 787’nin enkazından Ramesh’in kendi başına yürüyerek uzaklaştığı görülmüştü. Kendisini koltuğundan çözerek uçağın gövdesindeki bir açıklıktan dışarı sürünerek çıktığını anlatmıştı.

HİNDİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmek için havalanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşmüştü.

Kazada 260 kişi yaşamını yitirmişti.