TGRT Haber
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Hindistan'da yürekler ağıza geldi! Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun Kerala'daki helikopter inişinde piste çökme meydana geldi. İniş yerinin son anda değiştirilmesi nedeniyle pistin saatler önce yapıldığı ortaya çıktı.

Hindistan'da yürekler ağıza geldi! Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, 4 günlük ziyaret kapsamında eyaletine geldi. Cumhurbaşkanı Murmu'nun bulunduğu Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 helikopteri, Pramadam Stadyumu'nda yer alan piste iniş yaptı.

İnişin ardından pistin bir kısmında çökme meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, güçlerinin helikopteri iterek güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, Cumhurbaşkanı Murmu planlanan ziyaretine devam etti.

PİST SAATLER ÖNCE YAPILMIŞ

Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş yerinin son anda değiştirildiğini, bu nedenle stadyuma pistinin inişten saatlerce önce yapıldığını belirtti.

Yetkili, "Beton henüz tam olarak sertleşmemişti. Bu nedenle helikopter iniş yaptığında ağırlığını taşıyamadı ve tekerleklerin yere değdiği yerlerde çöküntüler oluştu" ifadelerini kullandı.

