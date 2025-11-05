Sürücünün dikkati sayesinde felaketten dönüldü! Neredeyse patlayacaktı

Karabük'te seyir halinde olan arabanın motor kısmı alev alınca araç küle döndü. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını sağa çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevlerin artmasının ardından çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.