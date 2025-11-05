Asgari ücrette yeni rakam! Zamlı maaşı kuruşu kuruşuna söylediler

Asgari ücret zammı, emekli maaş zammıyla birlikte Türkiye'de vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu konudaki raporlar da ardı ardına yayınlanmaya başladı. İşte İş Yatırım'ın yeni raporu ve zamlı asgari ücretle ilgili yeni rakam.