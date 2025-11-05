Menü Kapat
Asgari ücrette yeni rakam! Zamlı maaşı kuruşu kuruşuna söylediler

Kasım 05, 2025 09:25
1
Asgari ücrette yeni rakam! Zamlı maaşı kuruşu kuruşuna söylediler

Asgari ücret zammı, emekli maaş zammıyla birlikte Türkiye'de vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu konudaki raporlar da ardı ardına yayınlanmaya başladı. İşte İş Yatırım'ın yeni raporu ve zamlı asgari ücretle ilgili yeni rakam.

2

Asgari ücret Tespit Komisyonunun 2026 yılında uygulanacak yeni maaşları belirlemek üzere toplantı maratonu yaklaşıyor. Çeşitli kurumlardan asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor.

3

Piyasalarda son olarak ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından; yıl sonu enflasyon tahminleri ve bu paralelde TCMB’nin faiz kararı ile asgari ücrete yönelik senaryolar, gündemin üst sıralarındaki önemini koruyor.

4

Türkiye gazetesinde yer alan ve İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda, %2,55 olarak gelen ekim ayı enflasyon verisinin beklentiden düşük geldiği hatırlatılarak, "2025 sonu için %32 olan enflasyon tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz. 

5

Kasım ve Aralık enflasyon tahminlerimiz ise (sırasıyla %1,7 ve %0,9) yeterince iyimser. 2026 sonu için %22,5 enflasyon tahminimizde bir değişiklik yapmadan önce; 7 Kasım Cuma günü Enflasyon Raporu sunumunda çizilen patikayı, uygulanacak yeniden değerleme oranını ve asgari ücret zammını görmek istiyoruz." denildi.

6

İş Yatırım’ın raporunda, mevcut tahminlerinin %18 yeniden değerleme oranı ve %22 asgari ücret zammını varsaydığı ifade edilerek "Enflasyonda aşağı yönlü sürpriz, önümüzdeki faiz kararlarında TCMB’nin elini rahatlatıyor. 11 Aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da 150 baz puan indirimle, politika faizinin %38 düzeyine çekileceğini tahmin ediyoruz." görüşü dile getirildi.

7

Zayıf gelen İSO İmalat PMI verisi, kasımda PPK toplantısı olmaması ve TCMB’nin genel yaklaşımı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, "200 baz puanlık faiz indiriminin de ihtimal dışı olmadığını düşünüyoruz. Asgari ücret zammı %25’in altında kalır ve kamunun yönettiği mal ve hizmet fiyatlarına, 2026’da %16 olan hedeflenen enflasyon düzeyinde oran uygulanırsa, 200 baz puan indirim ihtimali de artacaktır." ifadelerine yer verildi.

8

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan da "Kurdaki artışın yavaşlaması, otomotiv gümrük vergilerindeki değişiklikler, mevsimsellik ve sıkı para/ücret politikalarının gecikmeli etkileriyle, aylık enflasyon kasımda %1,5-%1,8 aralığına, ana eğilim ise %2'nin altına inebilir." paylaşımında bulundu

9

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan da "Kurdaki artışın yavaşlaması, otomotiv gümrük vergilerindeki değişiklikler, mevsimsellik ve sıkı para/ücret politikalarının gecikmeli etkileriyle, aylık enflasyon kasımda %1,5-%1,8 aralığına, ana eğilim ise %2'nin altına inebilir." paylaşımında bulundu

