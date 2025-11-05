Zerrin Özer, Fatih ürek ve Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu anlattı!

Zerrin Özer, Eypio ile çıkarttığı 'İtirazım Var' adlı şarkının lansmanında yakın arkadaşları Muazzez Abacı ve Fatih ürek hakkında konuştu. Özer, "Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

ZERRİN ÖZER'DEN YÜREK YAKAN MUAZZEZ ABACI VE FATİH ÜREK AÇIKLAMASI

Zerrin Özer; "Sanatçı dostlarımın olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum. İnanın... Mesela yeni öğrendim. Bugün Seda Akay söyledi, sevgili Muazzez Abacı da ABD'de rahatsızlanmış, ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğunu inanıyorum. Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

MUAZZEZ ABACI'NIN SON SAĞLIK DURUMU KORKUTTU

Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu menajeri Taner Budak duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muazzez Abacı'nın menajeri Budak, ''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır." "Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.'' dedi.