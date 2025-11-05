Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Zerrin Özer, Fatih ürek ve Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu anlattı!

Kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi olan yakın arkadaşları Muazzez Abacı ve Fatih Ürek hakkında konuşan Zerrin Özer, "Her gün dua ediyorum" dedi. Fatih Ürek'in son sağlık durumu stabil olurken, Muazzez Abacı'nın menajerinin yaptığı açıklama ile ünlü ismin sevenlerini korkuttu.

Zerrin Özer, Fatih ürek ve Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu anlattı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:20

, Eypio ile çıkarttığı 'İtirazım Var' adlı şarkının lansmanında yakın arkadaşları Muazzez Abacı ve hakkında konuştu. Özer, "Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

ZERRİN ÖZER'DEN YÜREK YAKAN MUAZZEZ ABACI VE FATİH ÜREK AÇIKLAMASI

Zerrin Özer; "Sanatçı dostlarımın olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum. İnanın... Mesela yeni öğrendim. Bugün Seda Akay söyledi, sevgili Muazzez Abacı da ABD'de rahatsızlanmış, ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğunu inanıyorum. Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer, Fatih ürek ve Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu anlattı!

MUAZZEZ ABACI'NIN SON SAĞLIK DURUMU KORKUTTU

Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu menajeri Taner Budak duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muazzez Abacı'nın menajeri Budak, ''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçen hafta nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır." "Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.'' dedi.

Zerrin Özer, Fatih ürek ve Muazzez Abacı'nın son sağlık durumunu anlattı!
