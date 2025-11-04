Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor! Jestiyle mest etti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, her paylaşımıyla olay olmayı başarıyor. Nişanlısı China Suárez'e yaptığı jestlere bir yenisi daha ekleyen Icardi, bu sefer ise futbol sahasında romantikliğini konuşturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor! Jestiyle mest etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 17:21

, ve 'in izinden gidiyor. Mauro Icardi, ayakkabısına nişanlısı China Suárez'in ismini yazdırarak romantikliğini konuşturdu.

MAURO ICARDI'DEN ROMANTİK JEST

'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra oyuncu - şarkıcı China Suárez ile nişanlanan Mauro Icardi, her fırsatta paylaştığı fotoğraflarla konuşulmayı başarıyor. Mauro Icardi, China Suárez'in adını futbol ayakkabısına yazdırarak aşkını bu yolla da ifade etti.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor! Jestiyle mest etti

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE CANER ERKİN DE EŞLERİNİN İSMİNİ YAZDIRDI

Fenerbahçe'nin Portekiz takımı Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu da eşi Ceren Aktürkoğlu'nun adını kramponuna yazdırmıştı. Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile mayıs ayında evlenmişti.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor! Jestiyle mest etti

Caner Erkin de oyuncu eşi 'ya yaptığı jest ile adından söz ettirdi. Caner Erkin, futbol ayakkabısına; "Şukom" yazdırdı.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor! Jestiyle mest etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ceyda Ateş oturduğu sitede yakalanan timsahı böyle görüntüledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halsey, konser sonrası hastaneye kaldırıldı
ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#wanda nara
#şükran ovalı
#Caner Erkin
#Mauro Icardi
#China Suárez
#Ceren Aktürkoğlu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.