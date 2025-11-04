Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor! Jestiyle mest etti

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin'in izinden gidiyor. Mauro Icardi, ayakkabısına nişanlısı China Suárez'in ismini yazdırarak romantikliğini konuşturdu.

MAURO ICARDI'DEN ROMANTİK JEST

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra oyuncu - şarkıcı China Suárez ile nişanlanan Mauro Icardi, her fırsatta paylaştığı fotoğraflarla konuşulmayı başarıyor. Mauro Icardi, China Suárez'in adını futbol ayakkabısına yazdırarak aşkını bu yolla da ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE CANER ERKİN DE EŞLERİNİN İSMİNİ YAZDIRDI

Fenerbahçe'nin Portekiz takımı Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu da eşi Ceren Aktürkoğlu'nun adını kramponuna yazdırmıştı. Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile mayıs ayında evlenmişti.

Caner Erkin de oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya yaptığı jest ile adından söz ettirdi. Caner Erkin, futbol ayakkabısına; "Şukom" yazdırdı.

