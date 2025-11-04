Menü Kapat
Halsey, konser sonrası hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Boston'da verdiği konser sonrası acillik oldu. Bir süredir kemoterapi alan Halsey, dün yaptığı paylaşımda, "Dürüst olacağım; dünkü gösteriden sonra sabah 6’ya kadar acil servisteydim" yazdı.

Halsey, konser sonrası hastaneye kaldırıldı
Yönetmen Alev Aydın ile yaşadığı aşkla Türkiye'de "yenge" olarak anılan 31 yaşındaki Halsey, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görüyor. Dün 'da veren Halsey, konser bitiminde kötüleştiğini duyurdu.

HALSEY ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR! KONSER SONRASI ACİLLİK OLDU

Lupus hastalığı nedeniyle bir süredir kemoterapi gören Halsey, geçtiğimiz haftalarda “Birkaç kemoterapi seansı daha tamamladım. Yeni bir port yerleştirildi'' ifadelerini kullandı. Dün Boston'da konser veren Halsey, hastaneye kaldırıldı.

Halsey, konser sonrası hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halsey, "Boston, dürüst olacağım; dünkü gösteriden sonra sabah 6’ya kadar acil servisteydim. 😬 Küçük bir yaşadım ama şimdi tamamen iyiyim ve bu akşam sahnede rock yapmaya hazırım! Ama eğer kendimi biraz yavaşlatırsam, nedeni bu! Mass General’a, Dr. Kian’a, Dr. Victoria’ya ve hemşirelerim Carolyn ve Alicia’ya en iyi ekip oldukları için kocaman bir teşekkür! Ayrıca görüntüleme ekibine, taşıma ekibine ve hasta ilişkileri ekibine de teşekkür ediyorum!!! Gerçekten minnettarım! BU AKŞAM ROCK YAPALIM!" dedi.

Halsey, konser sonrası hastaneye kaldırıldı

Acil müdahale gerektiren rahatsızlığı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Halsey, daha önce mücadele ettiği ciddi rahatsızlıklarını açıklamıştı. Sanatçıya 2022'de Lupus SLE (kelebek hastalığı) ve nadir görülen bir T hücreli lenfoproliferatif bozukluk teşhisi konduğunu açıkladı.

Halsey, konser sonrası hastaneye kaldırıldı
HALSEY KAÇ YAŞINDA?
29 Eylül 1994 doğumlu Halsey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü eyaletin ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır.
