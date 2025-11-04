Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar "Delil kararttılar"

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ve bu sebeple KADES'e başvuruda bulduğu gündem olurken, "Delil kararttılar" iddiası kafaları karıştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 15:29

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün eski patronu, ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i annesini öldürmekle suçlarken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında da iddialar gündem oldu.

"BELKİ DE DELİL KARARTTILAR"

Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yılman; "Güllü'nün evinin kapısına parmak izi, şifreli giriş ve evine kamera taktırmasının nedeni oğlundan gördüğü . Hem kızı hem de oğlu parmak izleriyle eve giremiyor. Oğlu, Güllü'nün ölümünden hemen sonra yan binadan camı kırıp içeri giriyor. Ben onu da hâlâ anlamış değilim. Polisin giremediği eve polisten önce o çocuğun eve girmesini anlamış değilim. Belki de delil kararttılar. Ne olduğu bilmiyoruz. Eminim polis ve savcılık bu olayın üzerinde duruyordur" dedi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar "Delil kararttılar"

GÜLLÜ'NÜN OĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR, ŞÜPHELERİ DERİNLEŞTİRDİ

Sevilay Yılman; "Annesinin vefatının hemen ardından oğlunun yaptığı açıklama esnasındaki sakinliği hepimizin dikkatini çekti. Ardından cenazede kızının 'özür dilerim' diye ağlaması... Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü araba almadığı için dövmüş. Daha önce çok para vermiş çocuklarına. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bundan iki yıl önce yaklaşık bir yıl cezaevinde yatmış. Bu işin üzerine gittiğimiz için 'Evlatlarının günahını alıyorsunuz' diyorlar. Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu söylememin ardından, sosyal medyada beni yalanlamaya çalışanlar oldu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar "Delil kararttılar"

Ben, kadıncağızın nedeninin peşindeyim. İnşallah evlatları katil değildir. Tuğyan ile Sultan bir şeyler biliyor, konuşmuyorlar ama mutlaka konuşacaklar. Evin parkelerinde kayganlaştırıcı maddeye de rastlanmadı. Oğlu 'O parkeler kayıyordu, eskiden ben de düşmüştüm' dedi. Güllü'nün kızı çalıştığı hastaneden atılmış. Kızı Tuğyan, psikolojik olarak rahatsızken falçata ile kendini kesmiş. Arkadaşı Bediş, Güllü'yü 3 - 4 kez kızının elinden almış. İnşallah benim gibi düşünen herkes yanılıyordur. Güllü'nün gerçek dostları daha konuşmadı. Çıkacak raporları bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar "Delil kararttılar"

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI İSPATLANDI

“Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı. Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ve KADES'e başvurduğu iddiası gündem olurken, programda iddiaların doğru olduğu belirtildi. Sanatçı, oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet görünce 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar "Delil kararttılar"

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES’e çağrıda bulundu. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar: Uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde yatmış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sibil Çetinkaya son sağlık durumuyla korkuttu: Delirdim
ETİKETLER
#şiddet
#ölüm
#Güllü
#Aile İçi Çatışma
#Kades
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Tuğberk Yağız Gülter
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.