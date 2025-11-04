Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar "Delil kararttılar"

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün eski patronu, ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i annesini öldürmekle suçlarken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında da iddialar gündem oldu.

"BELKİ DE DELİL KARARTTILAR"

Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yılman; "Güllü'nün evinin kapısına parmak izi, şifreli giriş ve evine kamera taktırmasının nedeni oğlundan gördüğü şiddet. Hem kızı hem de oğlu parmak izleriyle eve giremiyor. Oğlu, Güllü'nün ölümünden hemen sonra yan binadan camı kırıp içeri giriyor. Ben onu da hâlâ anlamış değilim. Polisin giremediği eve polisten önce o çocuğun eve girmesini anlamış değilim. Belki de delil kararttılar. Ne olduğu bilmiyoruz. Eminim polis ve savcılık bu olayın üzerinde duruyordur" dedi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR, ŞÜPHELERİ DERİNLEŞTİRDİ

Sevilay Yılman; "Annesinin vefatının hemen ardından oğlunun yaptığı açıklama esnasındaki sakinliği hepimizin dikkatini çekti. Ardından cenazede kızının 'özür dilerim' diye ağlaması... Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü araba almadığı için dövmüş. Daha önce çok para vermiş çocuklarına. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bundan iki yıl önce yaklaşık bir yıl cezaevinde yatmış. Bu işin üzerine gittiğimiz için 'Evlatlarının günahını alıyorsunuz' diyorlar. Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu söylememin ardından, sosyal medyada beni yalanlamaya çalışanlar oldu.

Ben, kadıncağızın ölüm nedeninin peşindeyim. İnşallah evlatları katil değildir. Tuğyan ile Sultan bir şeyler biliyor, konuşmuyorlar ama mutlaka konuşacaklar. Evin parkelerinde kayganlaştırıcı maddeye de rastlanmadı. Oğlu 'O parkeler kayıyordu, eskiden ben de düşmüştüm' dedi. Güllü'nün kızı çalıştığı hastaneden atılmış. Kızı Tuğyan, psikolojik olarak rahatsızken falçata ile kendini kesmiş. Arkadaşı Bediş, Güllü'yü 3 - 4 kez kızının elinden almış. İnşallah benim gibi düşünen herkes yanılıyordur. Güllü'nün gerçek dostları daha konuşmadı. Çıkacak raporları bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI İSPATLANDI

“Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı. Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ve KADES'e başvurduğu iddiası gündem olurken, programda iddiaların doğru olduğu belirtildi. Sanatçı, oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet görünce 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES’e çağrıda bulundu. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti.