Sibil Çetinkaya son sağlık durumuyla korkuttu: Delirdim

Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran Sibil Çetinkaya, 17 gündür hastanede tedavi altında. "Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz" diyen Sibil Çetinkaya dün gece geçirdiği zor günlerin ardından bugün takipçilerini sevindirdi.

SİBİL ÇETİNKAYA SON PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ SEVİNDİRDİ

İştahım bi tık daha var gibi tabi yediğim her şey tuzsuz ama bugün canım vişne kompostosu çekti sevindim haş Yanda gördüğünüz yeşil yastık uğurlu yastığım bebek gibi lavaboya bile onla gidiyorum delirdim o kesin En sevdiğim pijamam bugün evden geliyo mutluyum" dedi.

SİBİL ÇETİNKAYA "DELİRDİM" DEDİ, TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, dün gece yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağı sebebiyle kötü günler geçirdiğini belirten Sibil Çetinkaya, dün yaptığıpaylaşımda, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak." dedi.