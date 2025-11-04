Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sibil Çetinkaya son sağlık durumuyla korkuttu: Delirdim

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 17 gündür hastanede olan Sibil Çetinkaya, "Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz" derken, bugün yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sibil Çetinkaya son sağlık durumuyla korkuttu: Delirdim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 14:14

Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran Sibil Çetinkaya, 17 gündür hastanede tedavi altında. "Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz" diyen Sibil Çetinkaya dün gece geçirdiği zor günlerin ardından bugün takipçilerini sevindirdi.

SİBİL ÇETİNKAYA SON PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ SEVİNDİRDİ

İştahım bi tık daha var gibi tabi yediğim her şey tuzsuz ama bugün canım vişne kompostosu çekti sevindim haş Yanda gördüğünüz yeşil yastık uğurlu yastığım bebek gibi lavaboya bile onla gidiyorum delirdim o kesin En sevdiğim pijamam bugün evden geliyo mutluyum" dedi.

Sibil Çetinkaya son sağlık durumuyla korkuttu: Delirdim

SİBİL ÇETİNKAYA "DELİRDİM" DEDİ, TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

fenomeni Sibil Çetinkaya, dün gece yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağı sebebiyle kötü günler geçirdiğini belirten Sibil Çetinkaya, dün yaptığıpaylaşımda, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak." dedi.

Sibil Çetinkaya son sağlık durumuyla korkuttu: Delirdim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Biricik'in yeni işi şaşırttı! Önce küllük temizledi şimdi zeytin hasadında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıl sağlığı yerinde mi? sorusu İbrahim Tatlıses'i kızdırdı! Mahkemeden karar çıktı
ETİKETLER
#sosyal medya
#sağlık durumu
#hastane
#virüs
#paylaşım
#Sibil Çetinkaya
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.