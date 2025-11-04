Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Burcu Biricik'in yeni işi şaşırttı! Önce küllük temizledi şimdi zeytin hasadında

Kızını kucağına aldıktan sonra oyunculuğa ara veren Burcu Biricik, Ayvalık'ta açtığı butik otelde yaz boyunca çalıştı. Sezonu kapatan oyuncu şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı.

Burcu Biricik'in yeni işi şaşırttı! Önce küllük temizledi şimdi zeytin hasadında
Muhteşem Yüzyıl, Dila Hanım, Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda ve gibi yapımlarda rol alan , kızını kucağına aldıktan sonra ekranlara ara verdi. Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan oyuncu, yaz boyunca eşiyle birlikte açtığı butik otelde çalıştı. "Küllükleri dahi temizledim" diyen Burcu Biricik, son olarak ise zeytin hasadına katıldı.

BURCU BİRİCİK'İN YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin bu yıl butik otel açarak yeni bir işe başladı. Bir arkadaşlarıyla ortak olan çiftin butik oteli, ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kuruldu. Yaz boyunca otelde çalışan Burcu Biricik, sezonu kapatınca zeytin hasadına katıldı.

Burcu Biricik'in yeni işi şaşırttı! Önce küllük temizledi şimdi zeytin hasadında

BURCU BİRİCİK "KÜLLÜKLERİ DE TEMİZLEDİK"

Burcu Biricik bu yeni işini anlatırken “Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Yazı ne olduğunu anlamadan geçirdik. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" demişti.

Burcu Biricik'in yeni işi şaşırttı! Önce küllük temizledi şimdi zeytin hasadında

Sezonun kapanmasıyla yeni işine başlayan Burcu Biricik şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı. O anları sosyal medya hesabından yayımlayan oyuncu; "Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür..." dedi.

Burcu Biricik'in yeni işi şaşırttı! Önce küllük temizledi şimdi zeytin hasadında
