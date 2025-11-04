Reha Muhtar'ın ilk vukuatı çıkmadı! Aynı uçaktaki yolcu aylar önce yaşadıklarını anlattı

Deniz Uğur ile velayet davasında karşı karşıya gelen Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde havalimanını birbirine kattı. Muhtar'ın havalimanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı, görevlilerin uyarısı üzerine ise "Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum" şeklinde karşılık verdiği görüldü. Reha MUhtar kara listeye alınırken, ünlü ismin bu ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.

REHA MUHTAR KARA LİSTEYE ALINDI

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Havalimanı'nda uçağını kaçırınca çileden çıkıp ortalığı birbirine kattı. Havayolu şirketi, Muhtar'ın kara listeye alındığını duyurarak, "Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" dedi.

Personelin çıkışa doğru yönlendirmesi üzerine Muhtar, "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz?Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

REHA MUHTAR İLE AYNI UÇAKTAKİ YOLCU HER ŞEYİ ANLATTI

Reha Muhtar ile daha önce aynı uçakta olan bir yolcu, ünlü ismin daha önce de uçkata olay çıkardığını belirtti. Ekonomi bileti olmasına rağmen zorla Business Class'ta uçmak isteyen Muhtar, uçak personeline hakaret edip uçuşu engelledi.

Reha Muhtar'la aynı uçakta olan bir yolcu o gün yaşananları, "Bodrum'dan İstanbul'a gitmek için uçağa bindik. Son uyarılar yapılırken Muhtar ekonomi sınıfındaki koltuğundan kalkıp Business Class'a yöneldi" diyerek anlattı.

Reha Muhtar'ın uçak personelini hiç dinlemediğini belirten yolcu, "Uyarılara aldırış etmeden o bölümdeki boş koltuğa oturdu. Kabin çalışanları, Muhtar'ın biletini kontrol edip 'Reha bey biletiniz ekonomi sınıfı. Buraya geçemezsiniz' diyerek ısrarla uyarı yaptı." dedi.

Reha Muhtar sebebiyle uçağın geç kalktığını belirten yolcu, "Ancak Muhtar, kimseye aldırış etmediği gibi kabin memurlarına küfürler yağdırdı. Rezalet tam yarım saat sürdü. Uçak bu yüzden geç kalktı. THY personeli profesyonelce ve sabırlı davranarak rezaletin daha da büyümesini engelledi. Muhtar'ı en sonunda kalkıp ekonomideki kendi yerine oturmaya ikna ettiler. Olan uçak personeline ve rezalet yüzünden beklemek zorunda kalan yolculara oldu!" diyerek yaşananları anlattı.