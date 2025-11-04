Banu Alkan'ın acı günü! Osman Alkan hayatını kaybetti

Kategoriler
Sayısız filmde rol alan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Banu Alkan, kardeş acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Osman Alkan'ın hayatını kaybetmesi hakkında soruşturma başlatıldı. Banu Alkan aldığı haberle büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada kardeşinin fotoğraflarını paylaştı.