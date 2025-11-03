Güllü'nün düşüşünde en merak edilen soru cevap buldu! Bu yüzden mi kaydı?

Sanatçı Güllü'nün Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada zeminle ilgili rapor ortaya çıktı. 5. kattaki evinin penceresinden kayarak düşen Güllü'nün evinin zemininde kayganlaşmaya yol açan madde kullanıldığı öne sürülmüştü. Kriminal raporda sorular yanıt buldu.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR



26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

EVİN ZEMİNİNDE KAYGANLAŞTIRICI MADDE KULLANILDI MI?

Soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.



Öte yandan ev içi kameralarının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.