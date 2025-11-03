Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Güllü'nün düşüşünde en merak edilen soru cevap buldu! Bu yüzden mi kaydı?

Güllü isimli sanatçı Gül Tut'un pencereden düşerek ölümüne sebep olan kazada merak edilen sorular cevap buluyor. Düşmesine sebep olduğu iddia edilen yerin kayganlaşmasına sebep olan madde olup olmadığıyla ilgili rapor yayımlandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2025
22:54
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
22:58

Güllü'nün ’nın ilçesindeki evinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada zeminle ilgili rapor ortaya çıktı. 5. kattaki evinin penceresinden kayarak düşen Güllü'nün evinin zemininde kayganlaşmaya yol açan madde kullanıldığı öne sürülmüştü. Kriminal raporda sorular yanıt buldu.

Güllü'nün düşüşünde en merak edilen soru cevap buldu! Bu yüzden mi kaydı?

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR


26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Güllü'nün düşüşünde en merak edilen soru cevap buldu! Bu yüzden mi kaydı?

EVİN ZEMİNİNDE KAYGANLAŞTIRICI MADDE KULLANILDI MI?

Soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Güllü'nün düşüşünde en merak edilen soru cevap buldu! Bu yüzden mi kaydı?
Güllü'nün düşüşünde en merak edilen soru cevap buldu! Bu yüzden mi kaydı?


Öte yandan ev içi kameralarının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#düşme
#sanatçı
#çınarcık
#soruşturma
#Güllü
#Magazin
