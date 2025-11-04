Akıl sağlığı yerinde mi? sorusu İbrahim Tatlıses'i kızdırdı! Mahkemeden karar çıktı

İbrahim Tatlıses, tehdit iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı aldırdı. Ahmet Tatlıses ise babasına açtığı vesayet davasını kaybetti. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğunu belirledi. Ünlü sanatçı, "Servetimi sorgulamak kimsenin haddine değil" dedi.

İBRAHİM TATLISES "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?" SORUSUNA ÖFKE KUSTU

Arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davası da sonuçlandı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda davayı reddetti. İbrahim Tatlıses'in avukatları tarafından yapılan açıklamada; "Yargılama sürecinde Ahmet Tatlıses'in kullandığı küçük düşürücü ifadeler nedeniyle, müvekkilimizin kişilik haklarının korunması amacıyla, bir araya gelmemeleri yönünde koruma kararı alınmıştır." denildi.

İbrahim Tatlıses, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Son günlerde bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Müvekkilimiz İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğu, kendi işlerini görebildiği ve bakım veya korunma ihtiyacının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İBRAHİM TATLISES "AKIL SAĞLIĞIM TAM, SERVETİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Mal varlığını kimsenin sorgulaya hakkı olmadığını belirten Tatlıses, "Hayatı boyunca ailesine adanmış, yıllarca emek vererek kendi düzenini kurmuş bir sanatçıdır. Fiil ve tasarruf yetkisi mahkeme kararıyla tam olarak sabit olan müvekkilimizin, çocukluğundan itibaren çalışarak, alın teriyle oluşturduğu serveti sorgulamak ya da kamuoyu önünde tartışmak kimsenin haddine değildir." dedi.