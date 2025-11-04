Menü Kapat
Editor
 | Dilek Ulusan

Ceyda Ateş oturduğu sitede yakalanan timsahı böyle görüntüledi

Adını Feriha Koydum'un unutulmaz ismi oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yaşadığı ABD'deki evinin bulunduğu sitede yaşadığı ilginç olayı paylaştı. Ceyda Ateş, sitede bir timsahın yakalandığını paylaşarak, "Baya büyük bir timsahtı" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 17:08

Bir döneme damgasını vuran "Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla popüler olan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Sık sık paylaşımlarıyla çok konuşulan Ceyda Ateş, sitesinde yakalanan timsahı görüntülendi.

CEYDA ATEŞ, YAŞADIĞI YERDE YAKALANAN TİMSAHI GÖRÜNTÜLEDİ

Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile gündeme gelen Ceyda Ateş, yaşadığı sitede bir timsahın dolaşırken yakalandığını duyurdu.

Ceyda Ateş oturduğu sitede yakalanan timsahı böyle görüntüledi

Video yayınlayan Ceyda Ateş, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak. Baya büyük bir timsahtı." dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası, "ABD'de yaşamın tehlikeli yanları" yorumlarında bulundu.

Ceyda Ateş oturduğu sitede yakalanan timsahı böyle görüntüledi

Ceyda Ateş, geçtiğimiz gün ise kendi küçüklük fotoğrafının yanına kızı Talia'yı koyarak, "Kime benziyor?" diye sordu. Takipçilerinin bir kısmı baba Buğra Toplusoy'a benzetirken, bazıları ise anne Ceyda Ateş'e benzetildi.

