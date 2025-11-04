Ceyda Ateş oturduğu sitede yakalanan timsahı böyle görüntüledi

Bir döneme damgasını vuran "Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla popüler olan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Ceyda Ateş, sitesinde yakalanan timsahı görüntülendi.

CEYDA ATEŞ, YAŞADIĞI YERDE YAKALANAN TİMSAHI GÖRÜNTÜLEDİ

Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile gündeme gelen Ceyda Ateş, yaşadığı sitede bir timsahın dolaşırken yakalandığını duyurdu.

Video yayınlayan Ceyda Ateş, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak. Baya büyük bir timsahtı." dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası, "ABD'de yaşamın tehlikeli yanları" yorumlarında bulundu.

Ceyda Ateş, geçtiğimiz gün ise kendi küçüklük fotoğrafının yanına kızı Talia'yı koyarak, "Kime benziyor?" diye sordu. Takipçilerinin bir kısmı baba Buğra Toplusoy'a benzetirken, bazıları ise anne Ceyda Ateş'e benzetildi.