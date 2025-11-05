Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından önce Nice'i ardından da Stuttgart'ı mağlup ederek 6 puana ulaşan Fenerbahçe, yarın akşam Viktoria Plzen'e konuk olacak. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli takım, Çekya'dan iyi bir sonuçla dönerek harika formunu sürdürmeyi amaçlıyor.

DOMENİCO TEDESCO İLE JAYDEN OOSTERWOLDE KONUŞACAK

Fenerbahçe bugünkü antrenmanın ardından maç için özel uçakla Çekya'nın başkenti Plzen'e hareket edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Jayden Oosterwolde, bu akşam saat 20.30'da Viktoria Plzen maçının oynanacağı Doosan Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Bu arada Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını bugün öğlende yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Viktoria Plzen karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-lacivertliler gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Plzen'e hareket edecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının kamp kadrosunun açıkladı. Kanarya'da UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz geniş kadroda yer almadı. İşte sarı-lacivertli takımın kafilesinde yer alan isimler:

https://x.com/Fenerbahce/status/1986040925886296417