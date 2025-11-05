Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Viktoria Plzen'e konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda kafilede yer alan futbolcular açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!
'nde Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından önce Nice'i ardından da Stuttgart'ı mağlup ederek 6 puana ulaşan , yarın akşam Viktoria Plzen'e konuk olacak. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli takım, 'dan iyi bir sonuçla dönerek harika formunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!

DOMENİCO TEDESCO İLE JAYDEN OOSTERWOLDE KONUŞACAK

Fenerbahçe bugünkü antrenmanın ardından maç için özel uçakla Çekya'nın başkenti Plzen'e hareket edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve , bu akşam saat 20.30'da Viktoria Plzen maçının oynanacağı Doosan Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!

HAZIRLIKLAR TAMAM

Bu arada Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını bugün öğlende yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Viktoria Plzen karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-lacivertliler gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Plzen'e hareket edecek.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının kamp kadrosunun açıkladı. Kanarya'da UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz geniş kadroda yer almadı. İşte sarı-lacivertli takımın kafilesinde yer alan isimler:

https://x.com/Fenerbahce/status/1986040925886296417

