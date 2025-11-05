Wesley Sneijder'den Ajax-Galatasaray maçı kritikleri!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Galatasaray arasındaki maç öncesinde, Wesley Sneijder'den analizler geldi. Eski futbolcu, Galatasaray'ın yakaladığı havaya dikkat çekti.

WESLEY SNEIJDER'DEN GALATASARAY SÖZLERİ

"Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı; her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha da gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde! Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil. Galatasaray'ın Osimhen'i o sezon kiralayabilmesi zaten bir başarıydı ama bir yıl sonra kulübün onu satın alabileceğini kimse beklemiyordu. Victor Osimhen; Galatasaray formasıyla 51 maçta, 43 gol attı ve 8 asist yaptı. Ayrıca bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta üç gol attı. Ajax savunması takımın en güçlü kısmı olmasa da Osimhen ile gerçekten çok uğraşacak. Johan Cruyff Arena'nın deplasman tribünü dolup taşacak ve diğer birçok tribünde de Galatasaray taraftarları olacak. Galatasaray'ın Avrupa'nın her yerinden taraftarları var ve özellikle Almanya ile Belçika'dan çok sayıda taraftar Amsterdam'a gelecek! Liverpool'a karşı alınan sürpriz zafer ve Bodo/Glimt'e karşı alınan kolay galibiyetin ardından güven o kadar büyük ki, Ajax'a karşı da üç puan geleceğine inanılıyor. Galatasaray'ın fanatik taraftarları var ve benim onlarla her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Gerçekten çok gürültülü bir akşam olacak."