Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Edin Dzeko yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor. Esasen ise Süper Lig devi, Edin Dzeko'ya yönetimde yer verecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de, Edin Dzeko için yeni bir koltuk ayrıldı! Halihazırdaki ortamda, futbol takımına ayrıca yön verecek önemli bir yönetici hamlesi tasarlayan sarı lacivertliler, Edin Dzeko'yu sürece dahil etti. Ayrıca ilk temasların hızlıca gerçekleştiği dönemde, Edin Dzeko da futbolculuk kariyeri sonrası için Fenerbahçe'ye ve Süper Lig'e olumlu yaklaştı.
Ali Koç döneminde de Edin Dzeko'nun yönetime geçmesi düşünülmüş ama Fenerbahçe'nin kriz zamanlarındaki kötü ayrılığı sebebiyle, deneyimli yıldız ile yeni bir anlaşma yapılamamıştı.
Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevmesinin yanı sıra, başta eşi olmak üzere ailesi de Türkiye'ye dair pozitif bir yaklaşım içindeydi.
Fenerbahçe yönetiminin; takım ile diplomasi sürecini yürütecek olgun bir karakter aradığı bu günlerde, Dirk Kuyt ile de görüşülmüş ama Hollandalı isim antrenörlüğe devam etmek istediğini belirtmişti.
Fenerbahçe'de toplam 99 maça çıkan ve 46 gol ile 18 asistlik özel bir katkı sağlayan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina'da ise aradığını bulamamıştı.