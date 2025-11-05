Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

Fenerbahçe'de sürpriz bir Edin Dzeko hamlesi gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun geri dönmesi için farklı bir süreç tasarladı.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!
Edin Dzeko yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor. Esasen ise Süper Lig devi, Edin Dzeko'ya yönetimde yer verecek.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

EDIN DZEKO SÜPER LİG'E: FENERBAHÇE'DE FARKLI PLAN

Süper Lig devi Fenerbahçe'de, Edin Dzeko için yeni bir koltuk ayrıldı! Halihazırdaki ortamda, futbol takımına ayrıca yön verecek önemli bir yönetici hamlesi tasarlayan sarı lacivertliler, Edin Dzeko'yu sürece dahil etti. Ayrıca ilk temasların hızlıca gerçekleştiği dönemde, Edin Dzeko da futbolculuk kariyeri sonrası için Fenerbahçe'ye ve Süper Lig'e olumlu yaklaştı.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

FENERBAHÇE'DEN KÖTÜ GÖNDERİLMİŞTİ

Ali Koç döneminde de Edin Dzeko'nun yönetime geçmesi düşünülmüş ama Fenerbahçe'nin kriz zamanlarındaki kötü ayrılığı sebebiyle, deneyimli yıldız ile yeni bir anlaşma yapılamamıştı.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

EDIN DZEKO'NUN AİLESİ DE FENERBAHÇE VE İSTANBUL'DAN YANA

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevmesinin yanı sıra, başta eşi olmak üzere ailesi de Türkiye'ye dair pozitif bir yaklaşım içindeydi.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

FENERBAHÇE'DE DIRK KUYT DETAYI

Fenerbahçe yönetiminin; takım ile diplomasi sürecini yürütecek olgun bir karakter aradığı bu günlerde, Dirk Kuyt ile de görüşülmüş ama Hollandalı isim antrenörlüğe devam etmek istediğini belirtmişti.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

EDIN DZEKO VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de toplam 99 maça çıkan ve 46 gol ile 18 asistlik özel bir katkı sağlayan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina'da ise aradığını bulamamıştı.

Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!

EDIN DZEKO'NUN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYOR?
39 yaşındaki golcünün, Fiorentina ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
