Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen temsilcimiz, bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Duran).

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇINDA HOLLANDALI HAKEM

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN ZAFERİ HATIRLANIYOR

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz; deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

FENERBAHÇE'DE VIKTORIA PLZEN ÖNCESİNDE EKSİK YOK

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak. Sarı lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'DE DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ!

Temsilcimiz, bu sezon çıktığı Avrupa deplasmanlarının hiçbirinde galip gelemedi ve tüm karşılaşmaları kaybetti.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak. Temsilcimiz; Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada, 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı.