Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
06.11.2025
06.11.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen temsilcimiz, bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/1986415149025288300

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi.

https://x.com/Fenerbahce/status/1986168675976486957

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Duran).

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇINDA HOLLANDALI HAKEM

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN ZAFERİ HATIRLANIYOR

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz; deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE VIKTORIA PLZEN ÖNCESİNDE EKSİK YOK

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak. Sarı lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ!

Temsilcimiz, bu sezon çıktığı Avrupa deplasmanlarının hiçbirinde galip gelemedi ve tüm karşılaşmaları kaybetti.

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak. Temsilcimiz; Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada, 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Viktoria Plzen deplasmanında | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!
#Spor
#Spor
