TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!

Süper Lig devlerine Alman yıldız önerisi geldi. Esasen ise İngiltere'de aradığını bulamayan Niclas Füllkrug, Süper Lig ihtimalini gündemine aldı.

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!
Burak Ayaydın
06.11.2025
06.11.2025
Süper Lig devleri için Niclas Füllkrug hesapları başladı. West Ham United döneminden memnun olmayan Niclas Füllkrug, menajerler aracılığıyla Süper Lig'e önerildi.

SÜPER LİG'DE NICLAS FULLKRUG TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Niclas Füllkrug, an itibarıyla Süper Lig devlerine yeşil ışık yaktı! Halihazırda West Ham United hikâyesinde aradığını bulamayan yıldız golcü, Premier Lig serüvenini sonlandırmaya olumlu yaklaştı.

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!

TRANSFER KARARI SÜPER LİG DEVLERİNDE

Niclas Füllkrug'un sakatlığını da hesaba katan Süper Lig devleri, onay vermeleri durumunda Alman yıldız ile hızlıca anlaşabilecek. Zira Niclas Füllkrug, 2026 Dünya Kupası öncesinde form yakalamayı ve Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda olmayı hedefliyor.

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!

WEST HAM UNITED 27 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Borussia Dortmund'la 27 milyon Euro karşılığında anlaşan West Ham United, Niclas Füllkrug ile de 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!

SÜPER LİG'E ÖNERİLEN NICLAS FULLKRUG VE İNGİLTERE PERFORMANSI

West Ham United ile sakatlanmadan önce 27 maça çıkan Niclas Füllkrug, 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca da Alman yıldızın, kulüplerin anlaşması halinde Süper Lig'e kiralık olarak da gelme ihtimali var.

Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!

Sıkça Sorulan Sorular

MENAJERLİK SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Yıldız isimler, ayrılma kararı aldıktan sonra yeni bir kulüp aramaya başlıyor ve menajerlik şirketleri de tüm ihtimalleri öneriyor.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!
Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!
