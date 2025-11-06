Süper Lig'e Alman golcü önerisi: Menajerler resmen devrede!

Süper Lig devleri için Niclas Füllkrug hesapları başladı. West Ham United döneminden memnun olmayan Niclas Füllkrug, menajerler aracılığıyla Süper Lig'e önerildi.

SÜPER LİG'DE NICLAS FULLKRUG TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Niclas Füllkrug, an itibarıyla Süper Lig devlerine yeşil ışık yaktı! Halihazırda West Ham United hikâyesinde aradığını bulamayan yıldız golcü, Premier Lig serüvenini sonlandırmaya olumlu yaklaştı.

TRANSFER KARARI SÜPER LİG DEVLERİNDE

Niclas Füllkrug'un sakatlığını da hesaba katan Süper Lig devleri, onay vermeleri durumunda Alman yıldız ile hızlıca anlaşabilecek. Zira Niclas Füllkrug, 2026 Dünya Kupası öncesinde form yakalamayı ve Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda olmayı hedefliyor.

WEST HAM UNITED 27 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Borussia Dortmund'la 27 milyon Euro karşılığında anlaşan West Ham United, Niclas Füllkrug ile de 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

SÜPER LİG'E ÖNERİLEN NICLAS FULLKRUG VE İNGİLTERE PERFORMANSI

West Ham United ile sakatlanmadan önce 27 maça çıkan Niclas Füllkrug, 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca da Alman yıldızın, kulüplerin anlaşması halinde Süper Lig'e kiralık olarak da gelme ihtimali var.