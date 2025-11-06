Menü Kapat
TGRT Haber
17°
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!

Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Leroy Sane, Ajax maçının ardından beklediği müjdeyi aldı. Alman futbolcu, uzun zaman sonra milli takıma davet edildi.

Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!
Burak Ayaydın
06.11.2025
06.11.2025
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanından 3-0'lık tarihi bir zaferle döndü. Muhteşem maçta tempoyu belirleyen ve kilidi açan organizasyonu oluşturan Leroy Sane, an itibarıyla yeniden Almanya kadrosuna dahil edildi.

LEROY SANE'YE BÜYÜK MÜJDE

Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosu ilan edildi. Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana milli takım daveti almayan Leroy Sane, başarılı performansıyla birlikte uzun zaman sonra yeniden Panzerler için seçildi! Yıldız hücumcu, bugüne kadar milli takım ile 70 maça çıkmış ve 14 gol atmıştı.

Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!

ALMANYA'NIN KADROSU

Kaleci:

Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Stuttgart), Noah Atubolu (Freiburg).

Defans:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United).

Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!

Orta saha ve forvet:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (Köln), Serge Gnabry (Bayern Münih), Leon Goretzka (Bayern Münih), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sane (Galatasaray), Kevin Schade (Brentford), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).

Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

ALMANYA'NIN ELEMELERDEKİ DURUMU NEDİR?
Almanya; son maçlar öncesi, 9 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.
