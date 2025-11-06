Galatasaray'da Leroy Sane sahnede: Beklediği müjde geldi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanından 3-0'lık tarihi bir zaferle döndü. Muhteşem maçta tempoyu belirleyen ve kilidi açan organizasyonu oluşturan Leroy Sane, an itibarıyla yeniden Almanya kadrosuna dahil edildi.

LEROY SANE'YE BÜYÜK MÜJDE

Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosu ilan edildi. Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana milli takım daveti almayan Leroy Sane, başarılı performansıyla birlikte uzun zaman sonra yeniden Panzerler için seçildi! Yıldız hücumcu, bugüne kadar milli takım ile 70 maça çıkmış ve 14 gol atmıştı.

ALMANYA'NIN KADROSU

Kaleci:

Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Stuttgart), Noah Atubolu (Freiburg).

Defans:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United).

Orta saha ve forvet:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (Köln), Serge Gnabry (Bayern Münih), Leon Goretzka (Bayern Münih), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sane (Galatasaray), Kevin Schade (Brentford), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).