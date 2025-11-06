Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!

Kategoriler
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgârı esiyor. İtalyan hoca, an itibarıyla Trendyol Süper Lig performansıyla zirveyi gördü.
Jose Mourinho'dan adeta bir enkaz devralan Domenico Tedesco, sonrasında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı! Halihazırda Trendyol Süper Lig'de 8 maça çıkan Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile çok özel istatistikler yakaladı ve bu kısa dönemde Okan Buruk'un da önünde yer aldı.
Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 8 karşılaşmada yer alan Domenico Tedesco, zirveye yerleşti.
MAÇ BAŞINA ORTALAMALAR
Gol: 1.9 (Zirve)
Topa Sahip Olma: %61 (Zirve)
İsabetli Pas: 438 (Zirve)
Şut: 18.3 (Zirve)
İsabetli Şut: 7.8 (Zirve)
RCS Topla Buluşma: 29.5 (Zirve)
HB İsabetli Pas: 123 (Zirve)
Önde Top Kazanma: 11.1 (Zirve)
Trendyol Süper Lig'de maç başına 2.25 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki antrenör, Avrupa'da ise maç başına 2.00 puan ortalaması tutturmuştu.