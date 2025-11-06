Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de çok özel bir performans gösteriyor. Esasen ise başarılı taktisten, son lig şampiyonu Okan Buruk da dahil olmak üzere tüm rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!
'de Domenico Tedesco rüzgârı esiyor. İtalyan hoca, an itibarıyla Trendyol performansıyla zirveyi gördü.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO ZİRVESİ

Jose Mourinho'dan adeta bir enkaz devralan Domenico Tedesco, sonrasında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı! Halihazırda Trendyol Süper Lig'de 8 maça çıkan Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile çok özel istatistikler yakaladı ve bu kısa dönemde Okan Buruk'un da önünde yer aldı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!

FENERBAHÇE DOMENICO TEDESCO İLE TRENDYOL SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 8 karşılaşmada yer alan Domenico Tedesco, zirveye yerleşti.
MAÇ BAŞINA ORTALAMALAR
Gol: 1.9 ()
Topa Sahip Olma: %61 (Zirve)
İsabetli Pas: 438 (Zirve)
Şut: 18.3 (Zirve)
İsabetli Şut: 7.8 (Zirve)
RCS Topla Buluşma: 29.5 (Zirve)
HB İsabetli Pas: 123 (Zirve)
Önde Top Kazanma: 11.1 (Zirve)

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!

DOMENICO TEDESCO'NUN FENERBAHÇE İLE TÜM SINAVLARI

Trendyol Süper Lig'de maç başına 2.25 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki antrenör, Avrupa'da ise maç başına 2.00 puan ortalaması tutturmuştu.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi: İstatistiklerde son şampiyon Okan Buruk'u da geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

DOMENICO TEDESCO'NUN PUAN ORTALAMASI NEYİ İFADE EDİYOR?
Genç çalıştırıcı; şu ana kadar çalıştırdığı takımlardaki en yüksek ortalamaya, Fenerbahçe ile ulaştı.
