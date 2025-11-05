Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan UEFA Gençlik Ligi'nde sürpriz veda!

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor ile HJK Helsinki karşılaştı. Geçen sezon final oynayan temsilcimiz, turnuvaya erken veda etti.

2. Eleme Turu rövanşında , konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu. İlk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan HJK Helsinki, bu sonuçla bir üst tura çıktı.

Trabzonspor: 0 - HJK Helsinki: 1

https://x.com/tsakademi/status/1986114828243533856

Stat: Papara Park

Hakemler: Patryk Gryckiewicz, Dawid Golis, Dawid Blazejczyk.

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Alihan Erdoğan, Esat Alkurt, Onuralp Çakıroğlu, Turan Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Yasin Akçay (Dk 69. Murat Mert Lakot), Arda Öztürk, Assan Bojang, Oğuzhan Ertem (Dk. 89 Umut Beşli), Barış Nazlı(Dk. 46 Ekrem Terzi).

HJK Helsinki: Mitja Haapanen, Emil Levealahti, Jere Kari, Valo Konttas (Dk. 77 Samuel Salo), Adam Le Goff-Conan (Dk. 77 Nicklas Kroupkin), Antton Nylund, Art Berisha (Dk. 90+5 Neko Peltola), Aaron Traore, Mustafa Ameen (Dk. 77 Eetu Grönlund), Ilmo Toivonen, Toivo Mero.

Goller: Dk. 58 Toivo Mero (HJK Helsinki).

Kırmızı kart: Dk. 61 Onuralp Çakıroğu (Trabzonspor).

Sarı kartlar: Dk. 72 Esat Alkurt, Dk. 90 Umut Beşli ve Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 82 Traore, 90+6 Kari (HJK Helsinki).

Trabzonspor'dan UEFA Gençlik Ligi'nde sürpriz veda!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR GEÇEN SEZON FİNALDE KİME KAYBETMİŞTİ?
Bordo mavililer, Barcelona'ya mağlup olmuştu.
