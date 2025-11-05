Trabzonspor'dan UEFA Gençlik Ligi'nde sürpriz veda!

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Trabzonspor, konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu. İlk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan HJK Helsinki, bu sonuçla bir üst tura çıktı.

Trabzonspor: 0 - HJK Helsinki: 1

Stat: Papara Park

Hakemler: Patryk Gryckiewicz, Dawid Golis, Dawid Blazejczyk.

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Alihan Erdoğan, Esat Alkurt, Onuralp Çakıroğlu, Turan Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Yasin Akçay (Dk 69. Murat Mert Lakot), Arda Öztürk, Assan Bojang, Oğuzhan Ertem (Dk. 89 Umut Beşli), Barış Nazlı(Dk. 46 Ekrem Terzi).

HJK Helsinki: Mitja Haapanen, Emil Levealahti, Jere Kari, Valo Konttas (Dk. 77 Samuel Salo), Adam Le Goff-Conan (Dk. 77 Nicklas Kroupkin), Antton Nylund, Art Berisha (Dk. 90+5 Neko Peltola), Aaron Traore, Mustafa Ameen (Dk. 77 Eetu Grönlund), Ilmo Toivonen, Toivo Mero.

Goller: Dk. 58 Toivo Mero (HJK Helsinki).

Kırmızı kart: Dk. 61 Onuralp Çakıroğu (Trabzonspor).

Sarı kartlar: Dk. 72 Esat Alkurt, Dk. 90 Umut Beşli ve Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 82 Traore, 90+6 Kari (HJK Helsinki).