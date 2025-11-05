Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak olan Viktoria Plzen maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan hoca, Plzen deplasmanına çıkacak takımı için Dinamo Zagreb örneğini verdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!
Burak Ayaydın
05.11.2025
05.11.2025
'nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak olan 'de, maç önü açıklamaları geldi. Fenerbahçe ile son dönemde önemli performanslar gösteren Domenico Tedesco, kadrosuna dair kritik analizler yaptı.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN TALISCA VE EN-NESYRI TEZATI

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Maçı kazanmak istiyoruz ama zor olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman çok zor. Rakibimiz yeni teknik direktörüyle beraber 5'te 5 yaptı. Bunun içinde Roma galibiyeti de var. İyi bir maç çıkardılar. Yüksek enerjiye sahipler. Kendi evlerinde oynayacaklar, bu yüzden bizim için zor olacak. Bizim tek odağımız kazanmak. 3 puanı almak istiyoruz. Kimin oynayacağını göreceksiniz. iyi bir formda. Son maçlarda goller atmıştı. Tabii de aynı şekilde iyi formda. Bunlar bizim için lüks problemler."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!

ROTASYON MESAJI

"Belli bir 11'imiz var ama her takımın istikrarlı yapısı olmalı. En azından 5, 6, 7 tane sürekli oynayan oyuncu olması gerekiyor. Sonuçta 3-4 günde bir maç yapmak kolay değil. Sarı kart cezalıları oluyor. Aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz. Yarınki maça baktığımızda buraya gelmek için uzun bir yolculuk yaptık. Bizim taze kanlara ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla iki durumun biraz karşımı diyebilirim. Net 11'imiz var gibi değil, bizim çok fazla iyi oyuncumuz var. Rotasyon yapma kabiliyetimiz var. Rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Bu durumla baş edeceğiz."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!

TEDESCO'DAN DINAMO ZAGREB ÖRNEĞİ

"Sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay olur. Her zaman takımları detaylı şekilde incelemek gerekir. Açıkçası Fenerbahçe'ye gelmeden önce ligdeki takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama teknik direktör olduktan sonra her takımın kadrosunda önemli oyuncular olduğunu gördüm. Viktoria Plzen de her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Hatta Real Madrid burada 4-2 kazanmıştı ama onlar için zor bir maç olmuştu. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok detaylı incelemek gerekiyor ve o maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Zagreb maçında sahada %100'ümüzde değildik ve kazanamamıştık."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!

JAYDEN OOSTERWOLDE DERBİ SONRASI ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ANLATTI

Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında çıkan fotoğraf hakkında konuşan Oosterwolde, "Orada yanlış anlaşılma oldu. Fotoğraf çekildiğinde yukarı tırmanmak istemiştim ama fotoğraf o anda çekildi ve kulağımı duvara dayıyorum gibi oldu ama öyle değildi. Çocukların benim formamı istemesinden ötürü mutluyum. Taraftarı mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Ciddi bir sakatlığım olmuştu ve o dönemde çok sıkı çalıştım. Döndüğümden beri de oynuyorum ve bunun için mutluyum. Henüz istediğim seviyede değilim ama oraya doğru gidiyorum. Takımda Skriniar gibi tecrübeli oyuncu olması bizim için iyi. Onunla oynarken çok şey öğreniyorum. Onunla oynamaktan mutluyum. O bizim kaptanımız ve iyi bir lider. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Maç için sabırsızlanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BİR ÖNCEKİ AVRUPA MAÇINDA KİMİNLE OYNAMIŞTI?
Temsilcimiz, Stuttgart ile karşılaşmış ve 1-0 galip gelmişti.
