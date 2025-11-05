Yüksel Yıldırım'dan çarpıcı hedef: Samsunspor'dan sonra bir kulüp daha satın almak istiyor!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sansasyonel hedefleri gündeme taşıdı. Esasen ise başkan, pek çok kritik noktaya değindi.

SAMSUNSPOR'DA YÜKSEL YILDIRIM'DAN GALATASARAYLI YILDIZ İÇİN TRANSFER SÖZLERİ

"Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp'ün, 6 numara için gerçekten hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel süreci burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen alırım."

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

"Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi, goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekâdan da destek alıyoruz."

YENİ KULÜP SATIN ALMA KONUSU

"Avrupa Kupaları'nda 2'de 2 yaptık; amacımız Hamrun'u mağlup ederek yolumuza kayıpsız devam etmek ve grupta avantaj yakalamak. Hamrun Malta Ligi takımı ve Malta ile ilişkilerim çok iyi. Bundan 2 yıl önce Malta Devlet Başkanı ülkelerinden kulüp almamı istemişti, bu sefer rakip olduk. Malta Ligi'nde takım maliyetleri çok uygun. Malta gibi Portekiz gibi ülkelerle ilgili düşüncem var. Yurt dışında yeni bir kulüp alabilirim."

FRANSA'DA BİR TAKIMI DAHA VAR

Samsunspor ile Trendyol Süper Lig'de başarılı işler yapan Yüksel Yıldırım, aynı zamanda Ligue 2'deki Dunkerque'nin de sahibiydi.