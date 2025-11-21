Tornavidalı ATM hırsızı kamerada! Hep aynı bankadan çalıyor

İstanbul’da bir bankaya ait 15 farklı ATM’den tornavida kullanarak 199 bin 760 TL çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 38 defa ATM’lerden para çalan şüphelinin hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan - 18 Kasım tarihleri arasında ATM’den para çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, aynı bankaya ait 15 ayrı ATM’den toplam 199 bin 706 TL çalındığı belirlendi.



Yüzüne maske takan veya motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle 38 defa ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 9 suç kaydı bulunan T.K. (36) olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından T.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.