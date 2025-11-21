Deprem tatbikatı iptal mi oldu? İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında Marmara Bölgesi'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı olarak 26 Kasım 2025 tarihinde deprem tatbikatı yapılacaktı.

Deprem tatbikatı hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından deprem tatbikatı iptal mi oldu sorusu gündeme geldi.

DEPREM TATBİKATI İPTAL Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 26 Kasım 2025 tarihinde AFAD tarafından yapılması planlanan deprem tatbikatı iptal edildi.

Yaklaşık 9 aydır planlama ve hazırlıkları yapılan deprem tatbikatı kapsamında İstanbul Adalar merkezli muhtemel 7 şiddetindeki deprem senaryosunu içeren bir tatbikat gerçekleştirilecekti. Tatbikat İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak düzenlenecekti.

DEPREM TATBİKATI NEDEN İPTAL OLDU?

Deprem tatbikatının neden iptal olduğu hakkında İçişleri Bakanlığınca henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.