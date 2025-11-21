Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları 21 Kasım Cuma

Günden güne değişen akaryakıt fiyatlarına uygulanan zamla beraber güncel fiyatlar da merak edildi. 21 Kasım Cuma günü itibarıyla geçerli olan zamlı fiyatlar netleşti.

Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları 21 Kasım Cuma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 11:43

Akaryakıt fiyatlarına uygulanan sonrasında araç sahipleri güncel , ve fiyatlarını araştırmaya başladı. 21 Kasım Cuma güncel belli oldu.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR?

Motorin fiyatlarına bugün 1,845 TL zam uygulanırken Ankara ve İzmir'de motorin fiyatı 60 lirayı geçti. Motorin fiyatı 'da da benzer fiyatlarda satışa sunuluyor. Motorine gelen zam benzin ve LPG için geçerli olmadı.

Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları 21 Kasım Cuma

BENZİN, MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL 21 KASIM?

Motorin (Mazot) Fiyatları

Türkiye genelinde motorine yapılan son zam sonrası fiyatlar şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası: 59,32 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 59,47 TL

: 60,50 TL

İzmir: 60,84 TL

Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları 21 Kasım Cuma

Motorindeki artış nedeniyle birçok bölgede akaryakıt tabelaları yeniden düzenlendi.

Benzin Fiyatları

İstanbul Avrupa: 54,81 TL

İstanbul Anadolu: 54,99 TL

Ankara: 55,84 TL

İzmir: 56,18 TL

Motorindeki zam sonrası benzin fiyatlarında da hareketlilik yaşandı.

Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları 21 Kasım Cuma

LPG (Otogaz) Fiyatları

LPG tarafında ise 21 Kasım itibarıyla görülen satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu: 27,71 TL

İstanbul Avrupa: 27,08 TL

Ankara: 27,60 TL

İzmir: 27,53 TL

