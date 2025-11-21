Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları 21 Kasım Cuma

Akaryakıt fiyatlarına uygulanan zam sonrasında araç sahipleri güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 21 Kasım Cuma güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR?

Motorin fiyatlarına bugün 1,845 TL zam uygulanırken Ankara ve İzmir'de motorin fiyatı 60 lirayı geçti. Motorin fiyatı İstanbul'da da benzer fiyatlarda satışa sunuluyor. Motorine gelen zam benzin ve LPG için geçerli olmadı.

BENZİN, MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL 21 KASIM?

Motorin (Mazot) Fiyatları

Türkiye genelinde motorine yapılan son zam sonrası fiyatlar şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası: 59,32 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 59,47 TL

Ankara: 60,50 TL

İzmir: 60,84 TL

Motorindeki artış nedeniyle birçok bölgede akaryakıt tabelaları yeniden düzenlendi.

Benzin Fiyatları

İstanbul Avrupa: 54,81 TL

İstanbul Anadolu: 54,99 TL

Ankara: 55,84 TL

İzmir: 56,18 TL

Motorindeki zam sonrası benzin fiyatlarında da hareketlilik yaşandı.

LPG (Otogaz) Fiyatları

LPG tarafında ise 21 Kasım itibarıyla görülen satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu: 27,71 TL

İstanbul Avrupa: 27,08 TL

Ankara: 27,60 TL

İzmir: 27,53 TL