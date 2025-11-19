Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Göbek bağıyla boğulan bebek çöpte bulunmuştu! 18 yıllık parmak izi cinayeti aydınlattı

Kocaeli'de 2007 yılında göbek bağıyla boğularak öldükten sonra çöpe atılan bebeğin katili 18 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Olay yerinde bıraktığı parmak izleri sayesinde kimliği tespit edilen caninin bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Cani kadın Sakarya'da yapılan operasyonla yakalandı.

Göbek bağıyla boğulan bebek çöpte bulunmuştu! 18 yıllık parmak izi cinayeti aydınlattı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
15:52
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
16:12

'de 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetinin faili, 18 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde bıraktığı parmak izinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen ve DNA eşleştirmesiyle kesinleşen cinayetin faili anne, 'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

VAHŞET KAN DONDURDU

27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

Göbek bağıyla boğulan bebek çöpte bulunmuştu! 18 yıllık parmak izi cinayeti aydınlattı

DNA'SI EŞLEŞTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 YILLIK PARMAK İZİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, 18 yıl önce olay yerinde bulunan delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

