Beşiktaş'ta acı olay! Çöpte bebek cesedi bulundu

Beşiktaş'ta sabah saat 6 civarlarında iddiaya göre sokakta bulunan çöp konteynerlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir poşet içerisinde bebek cesedi bırakıldı. Sabah saatlerinde alanda temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bir temizlik personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi buldu. Personel, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"TOPLUMDA NE YAZIK Kİ BÖYLE VAHŞİ İNSANLAR VAR"

Olayı sonradan öğrendiğini belirten mahallede esnaflık yapan vatandaş, "Dükkan kapalıydı saatler sonra olay açığa çıktı. Bunu yapmış olanların insan olması şüpheli. Çöpe çocuk koymuşlar. Ölü mü canlı mı olduğunu bilmiyoruz. Bunu yapanlar insan olamaz insan ve insanlık kelimesine sığacak bir şey değil. İnsanlar çok üzgün ama ne yazık ki toplumda böyle vahşi insanlar var" diye konuştu.