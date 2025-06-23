Buzdolabından bebek cesedi çıktı! 11 yaşındaki çocuk temizlik yaparken buldu

Ankara'da Etimesgut ilçesinde bir çocuk buzdolabında bebek cesediyle karşılaştı. Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'ta yaşanan olayda ihbar üzerine eve gelen polis detayları tespit etti.

ÖLÜ BEBEK BUZLUKTAN ÇIKTI

Çocuğun yaşadığı ve ölü bebeğin bulunduğu evin hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen cezaevinde bulunan G.İ'nin ikameti olduğu öğrenildi.

Ölü bebeğin de şahsın 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği sırasında buzluk bölümünde bulunduğu tespit edildi.

Dehşet verici olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.