Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: 22 yılda 5 katına çıkardık

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kara yolu ulaşım ağında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Ulaşımın bütün modlarında olduğu gibi bölünmüş yol ağında 22 yılda reform niteliğinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımız 2003'te 6 bin 101 kilometreyken 2025'te bunu yüzde 391 artırarak 29 bin 947 kilometreye yükselttik ve ağımızı yaklaşık 5 katı büyüttük." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, otoyol ağında çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini belirterek, 2002'de 1714 kilometre olan otoyol ağını yüzde 121 artışla bu yıl 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Türkiye'nin otoyol ağını 8 bin 845 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "501 kilometre otoyolun yapımına devam ediyoruz, 3 bin 690 kilometrenin de projesini tamamladık. 939 kilometrelik kısmının da projesini planladık. 2028'de ülkemizin otoyol ağını 4 bin 330 kilometreye çıkarma hedefiyle yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

KÖPRÜ, VİYADÜK VE TÜNEL SAYISI ARTTI

Yolları iyileştirmek için bitümlü sıcak karışım kaplaması yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2002'de bu şekilde 8 bin 591 kilometre yol varken, 2025'te bunu yüzde 279 artırarak 32 bin 527'ye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğu 22 yıl önce 311 kilometre ve sayısı 5 bin 967 idi. Biz bunu 2025'te yüzde 161 yükselterek 10 bin 118 adete ve 811 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizin tünel uzunluğu 2002'de 50 kilometreydi ve 83 tünelimiz vardı. Bu alanda da yatırımlarımıza devam ettik. Tünel uzunluğumuzu da yüzde 1566 artırarak 2025'te 833 kilometreye ve 530'a ulaştırdık."