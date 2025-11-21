Menü Kapat
19°
Editor
 Özge Sönmez

Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.

21.11.2025
21.11.2025
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti. Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K., Z.K., 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten' tutuklanma talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı

2 İSİM YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında ‘kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklama kararı verdi. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti. Simitçi olan M.K. da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Soruşturma devam ederken adli kontrol şartı ile serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı
