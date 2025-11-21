Beklenilmeyen oldu! Dolar 52 haftanın rekorunu kırdı ve bu rakamı gördü

Swap alış verişinden etkilenen dolar kuru yükselme ivmesine devam ediyor. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satışı gerçekleştirerek TL pozisyonuna geçiyor. Bu da kurda dalgalanmalara neden oluyor.

