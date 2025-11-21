Beklenilmeyen oldu! Dolar 52 haftanın rekorunu kırdı ve bu rakamı gördü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,37'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 10.00 itibarıyla 42,53 seviyesi ile yeni tarihi zirvesini gördü.
Bu rakamla birlikte dolar/ TL kuru son 52 haftanın en yüksek rakamını test etmiş oldu.
Swap alış verişinden etkilenen dolar kuru yükselme ivmesine devam ediyor. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satışı gerçekleştirerek TL pozisyonuna geçiyor. Bu da kurda dalgalanmalara neden oluyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Dolar/ TL kuru: 42,44 lira