Faciadan böyle dönüldü! Yaşlı adam yaya yolu yokken karşıya geçmeye çalıştı

Bandırma'da meydana gelen kazada felaketten dönüldü. Sürücü E.D. yönetimindeki 10 APE 485 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halindeyken karşıya geçmek isteyen A.A. (72) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savruldu. Öte yandan 72 yaşındaki A.A. isimli yayanın geçtiği yol üzerinden yaya yolunun olmaması dikkat çekti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü E.D.’nin sürücü belgesinin bulunduğu ve yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edildi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin seyir halindeyken yayaya çarpması ve yayının metrelerce savrulması anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.