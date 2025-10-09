Menü Kapat
TGRT Haber
Ünlü uygulamada kimlik bilgileri ve fotoğraflar çalındı: Hesabınızı hemen kontrol edin

Bazı grupların, oyuncuların ve içerik üreticilerinin kullandığı ünlü mesajlaşma uygulaması Discord büyük bir skandalla gündeme geldi. 70 bin kullanıcının kimlik bilgileri, fotoğrafları ve kredi kartı bilgileri risk altında.

Popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması , geçen hafta açıklanan müşteri hizmetleri kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini bildirdi.

Ünlü uygulamada kimlik bilgileri ve fotoğraflar çalındı: Hesabınızı hemen kontrol edin

Discord Sözcüsü Nu Wexler, The Verge'e yaptığı açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.

Ünlü uygulamada kimlik bilgileri ve fotoğraflar çalındı: Hesabınızı hemen kontrol edin

Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik." dedi.

Ünlü uygulamada kimlik bilgileri ve fotoğraflar çalındı: Hesabınızı hemen kontrol edin

OLAYDAN ETKİLENENLERE ULAŞILIYOR

Olaydan etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçildiğini, kolluk kuvvetleri, veri koruma otoriteleri ve dış güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Wexler, etkilenen sistemlerin güvence altına alındığı ve söz konusu üçüncü taraf firmayla çalışmanın sona erdirildiğini ifade etti.

Ünlü uygulamada kimlik bilgileri ve fotoğraflar çalındı: Hesabınızı hemen kontrol edin

Discord, 3 Ekim'de kullanıcı adları, e-posta adresleri, kredi kartlarının son dört hanesi ve IP adresleri gibi bilgilerin de sızıntıdan etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
#discord
#veri ihlali
#güvenlik açıkları
#Kimlik Hırsızlığı
#Yaş Doğrulama
#Ekonomi
