Gündem
 Merve Yaz

Topladığı endemik sarımsaklar pahalıya patladı!

Tunceli’de jandarma, doğada yetişen endemik 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirdi; bitkiyi toplayan kişiye 557 bin lira ceza verildi.

Topladığı endemik sarımsaklar pahalıya patladı!
09.10.2025
09.10.2025
13:08

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemişgezek ilçesi Anıl köyü kırsalında koruma altındaki dağ sarımsağını topladığı iddia edilen kişiyi yakalayarak 200 kilo sarımsak ele geçirdi.

Topladığı endemik sarımsaklar pahalıya patladı!

ve Milli Parklar görevlilerinden gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şüphelinin araçla bölgeden kaçtığı bilgisi üzerine, tüm kaçış güzergahları kapatıldı ve şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Topladığı endemik sarımsaklar pahalıya patladı!

ARAÇTA 200 KİLO DAĞ SARIMSAĞI BULUNDU

Kontrol sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 çuval içerisinde 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.

Topladığı endemik sarımsaklar pahalıya patladı!

yaptığı belirlenen şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı. Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Listesi’ne alınmıştı ve bölgedeki doğal denge açısından koruma altında bulunuyor.

ETİKETLER
#kaçakçılık
#Tunceli
#Doğa Koruma
#Coğrafi İşaretli Ürünler
#Dağ Sarımsağı
#Gündem
