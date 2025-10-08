Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman cezası var mı?

2016 yılından itibaren uygulamaya alınan yeni ehliyet sistemiyle birlikte milyonlarca eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Daha önce 31 Temmuz 2025 olarak ilan edilen ehliyet yenileme tarihi süresi uzatılmıştı.

2025 EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kâğıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.”

31 Ekim 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen kişiler, bu tarihten sonra yenileme işlemi yapmak isterlerse 7.438,60 TL ücret ödeyecek.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Eski tip sürücü belgesini yenisiyle değiştirmek için 15 TL ödeme yapılacak.

Sürücü belgesi başvurusu sırasında talep edilen belgeler şunlar;