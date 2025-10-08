Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman cezası var mı?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih netleşti. Daha önce 31 Temmuz olarak açıklanan ehliyet yenileme son günü ertelenmişti. Hâlâ eski tip ehliyete sahip olan sürücüler için yenileme sürecinde son tarih duyuruldu.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman cezası var mı?
2016 yılından itibaren uygulamaya alınan yeni sistemiyle birlikte milyonlarca eski tip değiştirildi.

Daha önce 31 Temmuz 2025 olarak ilan edilen tarihi süresi uzatılmıştı.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman cezası var mı?

2025 EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kâğıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.”

31 Ekim 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen kişiler, bu tarihten sonra yenileme işlemi yapmak isterlerse 7.438,60 TL ücret ödeyecek.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman cezası var mı?

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Eski tip sürücü belgesini yenisiyle değiştirmek için 15 TL ödeme yapılacak.

Sürücü belgesi başvurusu sırasında talep edilen belgeler şunlar;

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamdan sistem üzerinden doğrulanmaktadır.)
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter onaylı tercümesi.
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu gösteren belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Kaydı.
