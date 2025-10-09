Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra, gazeteci Sinan Burhan’a verdiği özel röportajda, terörle mücadele, Suriye’deki gelişmeler ve Filistin meselesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 12:15

CHP’nin eski Genel Başkanı , gazeteci Sinan Burhan ile gerçekleştirdiği özel röportajda ve bölge gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz bir Türkiye için siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ’nin toprak bütünlüğüne dikkat çekerek; ’in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'

'TÜM SİYASİ PARTİLER BİRLİKTE HAREKET ETMELİDİR!'

Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda, “Terörsüz bir Türkiye sürecinde, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve gazilerimiz ile ailelerinin onuruna halel getirmeden süreci titizlikle yürütmeliyiz. meselesi, tüm siyasi partilerin birlikte çözmesi gereken bir konudur. Barış, kardeşlik ve terörden arınmış bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir.

Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'

Türkiye, terörden çok acı çekmiş bir ülkedir; bu acıların artık son bulması gerekir. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için tüm siyasi partiler, farklı görüşler bir kenara bırakılarak ortak anlayışla hareket etmelidir. Herkes sürece yapıcı biçimde katkı vermelidir” dedi.

'BİZİM ANAYASAMIZ GİBİ OLMALIDIR!'

Türkiye, bu süreçte Suriye yönetimiyle diyalog kurmalı, demokratik bir Suriye’nin inşasında yapıcı bir rol üstlenmelidir. Ayrıca SDG ve YPG gibi unsurlar da Suriye devleti içinde yer almalıdır. Yeni anayasa, bizim Anayasamızın ilk dört maddesine benzer bir şekilde devletin temel ilkelerini güvence altına almalıdır” şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'

FİLİSTİN MUTLAKA BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLMALIDIR!

Filistin meselesine de değinen Kılıçdaroğlu, “Filistin mutlaka bağımsız bir devlet olmalıdır. İsrail, Filistin Devleti’ni tanımalıdır. Gazze’de yaşanan soykırım ve katliamlar derhal sona ermelidir. Ne yazık ki İslam dünyası bu konuda etkin bir rol oynayamamıştır. İspanya örneğinde olduğu gibi cesur adımlar atılamamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'

Bugün Filistin davasını yaşatanlar, çoğu zaman devletler değil, sivil toplum örgütleri olmuştur. Sumud Filosu, barışçıl bir eylem ile insanlığın vicdanını temsil etmektedir. Farklı din ve kültürlerden insanlar, insanlık vicdanında birleşerek Filistin halkının yanında durmuştur. İslam dünyası devletleri Sumud Filosu kadar etkili olamadı. Netanyahu hükümetinin politikaları, ülkeyi tüm dünyada bir nefret objesi haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Türkiye
#kemal kılıçdaroğlu
#suriye
#filistin
#terör
#bağımsızlık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.