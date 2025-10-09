Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra konuştu! 'Tüm siyasi partiler birlikte hareket etmelidir'

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Sinan Burhan ile gerçekleştirdiği özel röportajda Türkiye ve bölge gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz bir Türkiye için siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğüne dikkat çekerek; Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini ifade etti.

'TÜM SİYASİ PARTİLER BİRLİKTE HAREKET ETMELİDİR!'

Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda, “Terörsüz bir Türkiye sürecinde, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve gazilerimiz ile ailelerinin onuruna halel getirmeden süreci titizlikle yürütmeliyiz. Terör meselesi, tüm siyasi partilerin birlikte çözmesi gereken bir konudur. Barış, kardeşlik ve terörden arınmış bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir.

Türkiye, terörden çok acı çekmiş bir ülkedir; bu acıların artık son bulması gerekir. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için tüm siyasi partiler, farklı görüşler bir kenara bırakılarak ortak anlayışla hareket etmelidir. Herkes sürece yapıcı biçimde katkı vermelidir” dedi.

'BİZİM ANAYASAMIZ GİBİ OLMALIDIR!'

Türkiye, bu süreçte Suriye yönetimiyle diyalog kurmalı, demokratik bir Suriye’nin inşasında yapıcı bir rol üstlenmelidir. Ayrıca SDG ve YPG gibi unsurlar da Suriye devleti içinde yer almalıdır. Yeni anayasa, bizim Anayasamızın ilk dört maddesine benzer bir şekilde devletin temel ilkelerini güvence altına almalıdır” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN MUTLAKA BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLMALIDIR!

Filistin meselesine de değinen Kılıçdaroğlu, “Filistin mutlaka bağımsız bir devlet olmalıdır. İsrail, Filistin Devleti’ni tanımalıdır. Gazze’de yaşanan soykırım ve katliamlar derhal sona ermelidir. Ne yazık ki İslam dünyası bu konuda etkin bir rol oynayamamıştır. İspanya örneğinde olduğu gibi cesur adımlar atılamamıştır.

Bugün Filistin davasını yaşatanlar, çoğu zaman devletler değil, sivil toplum örgütleri olmuştur. Sumud Filosu, barışçıl bir eylem ile insanlığın vicdanını temsil etmektedir. Farklı din ve kültürlerden insanlar, insanlık vicdanında birleşerek Filistin halkının yanında durmuştur. İslam dünyası devletleri Sumud Filosu kadar etkili olamadı. Netanyahu hükümetinin politikaları, ülkeyi tüm dünyada bir nefret objesi haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.