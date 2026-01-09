Menü Kapat
Spor
 Selahattin Demirel

Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşmeyi imzalayıp ilk mesajını verdi

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi resmen renklerine bağladı. 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan oyuncu ilk maçına çıkmak için sabırsız olduğunu belirterek "Umarım şampiyonluğu beraber kazanırız" dedi.

Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşmeyi imzalayıp ilk mesajını verdi
Süper Lig'de ara transfer döneminde kulüpler kadrolarını şekillendirirken Fenerbahçe, taraftarın beklediği güzel haberi resmileştirdi.

Sarı lacivertli kulüp, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi’yi kadrosuna kattı. Fransız milli oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşmeyi imzalayıp ilk mesajını verdi

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörü Devin Özek yer aldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: CAMİAMIZIN HAYALİ OLAN SAVAŞAN TAKIMI KURACAĞIZ

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları "‘Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım oluşturacağız’ diyordu başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız" dedi.

Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşmeyi imzalayıp ilk mesajını verdi

DEVİN ÖZEK: BİZE ÇOK ŞEY KATACAĞINDAN EMİNİZ

Sportif Direktör Devin Özek ise "Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı’nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo" açıklamasında bulundu.

GUENDOUZI: İLK MAÇIMA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Yeni transfer Matteo Guendouzi de "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız. Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Ben de ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve oluşturduğu büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız" diye konuştu.

Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşmeyi imzalayıp ilk mesajını verdi

"UMARIM ŞAMPİYONLUĞU BERABER KAZANIRIZ"

Taraftarlara da teşekkür eden Fransız oyuncu, "Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

