PFDK bahis soruşturmasında 489 kişiye ceza yağdırdı! İşte o isimler

Bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Üst Klasman Gözlemcileri, Klasman Gözlemcileri, Müsabaka Temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler, Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemciler hakkındaki almış olduğu kararları ve daha önce idari tedbirli olarak incelemenin devamına karar verilen 2 futbolcunun tedbir durumunun değerlendirilmesi hakkında alınan kararları açıkladı.

İSİM İSİM AÇIKLANDI

Buna göre (PFDK) 489 kişiye, 2-12 ay arası hak mahrumiyeti cezası verdi. İsimlerle ilgili alınan kararlar şöyle:

"1- AYTEKİN DURMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BAKİ TUNCAY AKKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- MÜCAHİT TATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- SABİT HACIÖMEROĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



5- YILMAZ KALK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- AHMET TEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- AHMET EŞREF SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ATIF EYNALLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- AYKUT DEMİRAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- BAKİ YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- BARIŞ YÜKSEKTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- CAN KÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- FARUK UTKU YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- HAKAN AKMISIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- HASAN HÜSEYİN YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- İLKER KARACİĞER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- İLKER GÜNEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- KAAN AKIN ÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KEREM YÜKÜNÇ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- KORAY TAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- LEVENT AKTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- MEHMET ÇEVİRGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- METİN CEBECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- MURAT YENİCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- MUSTAFA BIÇAKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- MUSTAFA KAYGISIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- ÖZMEN ATALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- TURAN MERDİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- YUSUF YARATICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- ÖMER DALMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- BERK ÖZBEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- SERKAN KURAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- ALİ OKÇUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- CENGİZ ÖNEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- MURAT YAMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- ZİYA DİLMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- AHMET AKSOYEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- ERKAN GÜLDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- LEVENT KARABUDAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- BİLAL SATICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- ENGİN BAYRAKTAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- HAKAN BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- SONER ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



45- HAYRİ ÇAVUŞOĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,



46- İLTER ÖZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,



47- MURAT ILGIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



48- AHMET MUHTAR AKINCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



49- SERKAN SARIÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



50- MURAT BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



51- VOLKAN ALPTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



52- BURAK UĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



53- ERTAN BEKAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



54- ERTAN SARIKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



55- HARUN DAĞDEVİREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



56- MERT RUHİ ELMAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



57- UĞUR GÜLSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



58- ULAŞ İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



59- AHMET AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



60- ERTUĞRUL BÜYÜKCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



61- MUHAMMET ÖZÇAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



62- MURAT ALİ ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



63- NECMETTİN CİHAN KORUCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



64- ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



65- AZMİ EKMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



66- BÜLENT KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



67- RAMAZAN ALTUNTAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



68- RAMAZAN ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



69- ÖNDER ALGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



70- SERKAN VAROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



71- SERTAÇ ERDEM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



72- ŞEKİP AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



73- ALİ PALABIYIK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,



74- ALİ TUNA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



75- ALPER ORAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



76- BERKAY DABAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



77- ERHAN KUTLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



78- HALİT KARACABAY’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



79- OKAN AKBAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



80- SEDAT ETİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



81- YUSUF BOZDOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



82- ABDULKADİR ORAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



83- ABDULKADİR ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



84- ABDULKADİR DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



85- ABDULKADİR YILMAZOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



86- ABDULLAH ENES GÖKGÜNEY’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



87- ABDULLAH ENES AYBAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



88- ABDULSAMET KAÇMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



89- ABDURRAHMAN SAĞLAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



90- AHMET EMEKSİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



91- AHMET HİCRİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



92- AHMET YETİŞİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



93- AHMET YAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



94- AHMET DİLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



95- AHMET GÖNEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



96- AHMET İLKAY TÜRKYILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



97- AHMET MELİH YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



98- ALİ SEMEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



99- ALİ YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



100- ALİ ZIRTLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



101- ALİ BERKAY GÜNDOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



102- ALİ CAN SERT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



103- ALİ EREN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



104- ALİ KEMAL SARIKÇIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



105- ALİ ORHUN KARA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



106- ALİ OSMAN UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



107- ALICAN MÜMTAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



108- ALİHAN ÇALIKUŞU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



109- ALİHAN SOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



110- ALP YASİN OSMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



111- ALPER ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



112- ALPER ÜNSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



113- ALPEREN PATAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



114- ALPEREN ARICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



115- AMAN GELDYEV’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



116- ANIL TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



117- ANIL CEM ÇİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



118- ARDA ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



119- ARDA ERÇETİN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



120- ARİF SELİM ÖZDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



121- ARSLAN SEVİNÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



122- ASIM FURKAN KANDİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



123- ATAKAN KILINÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



124- AYBERK BURHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



125- AYBERK GÜMÜŞ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



126- AYDIN KUBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



127- AYHAN BUĞRA EROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



128- AYKUT ÇETİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



129- AYKUT ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



130- BAHADIR İLERİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



131- BAHADIR ERGEÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



132- BAHRİ OĞUZHAN ÇAMURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



133- BAKIR ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



134- BASRİ YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



135- BATUHAN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



136- BATUHAN ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



137- BATUHAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



138- BATUHAN YURTSEVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



139- BATUHAN MİRHAT DUYAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



140- BATUHAN RAMAZAN ERGİNBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



141- BAYRAM USTABAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



142- BEKİR ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



143- BERAT ÇALIŞIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



144- BERAT DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



145- BERAT KÜSKÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



146- BERK UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



147- BERK ÇEVİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



148- BERK HASGÜL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



149- BERKAN ÖRDEK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



150- BERKAN PAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



151- BERKAY BULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



152- BERKAY ÇAYLIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



153- BERKAY AKKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



154- BERKE GÜNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



155- BİLAL ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



156- BİLAL SÜERSÖKMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



157- BULUT TOPATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



158- BURAK BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



159- BURAK AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



160- BURAK DELİKANLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



161- BURAK DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



162- BURAK GÜNER hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



163- BURHAN BAŞPINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



164- BÜLENT BERKAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



165- CAFER MAMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



166- CAN YAPANMIŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



167- CEM ALPAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



168- CEM AĞIRBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



169- CENK VARDAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



170- CÜNEYT SÜME’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



171- ÇAĞATAY ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



172- ÇAĞRI YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



173- DEVRAN DENİZ ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



174- DOĞAN GÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



175- DOĞUKAN DANACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



176- DOĞUKAN ATALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



177- DUHAN KAPUCUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



178- EBU TALHA RASİM KÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



179- EFE MUSTAFA EROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



180- EFE ŞAHABETTİN KAPCAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



181- EGE DORUK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



182- EGE BURAK ATAMER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



183- EGEHAN KAŞIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



184- EGEMEN ERGUN GÜNGÖR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



185- EKREM DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



186- EMİR ATİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



187- EMİR HAN KÜÇÜKSEVGİLİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



188- EMİRCAN KAPLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



189- EMİRHAN ÖZACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



190- EMİRHAN KARAYEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



191- EMİRHAN TERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



192- EMRAH ERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



193- EMRAH ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



194- EMRE BOŞNAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



195- EMRE ŞAHİNALP’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



196- EMRE KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



197- EMRE ATA PERVEÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



198- EMRE CAN TATLIYER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



199- ENGİN ALTINAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



200- EMRE HİKMET ARCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



201- EMREHAN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



202- EMRULLAH KARSLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



203- EMRULLAH TARHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



204- ENES DAŞDELEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



205- ENES DOĞRUEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



206- ENES SEYMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



207- ENES YAKUP BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



208- ENGİN ATMACA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



209- ENGİN UĞUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



210- ENVER BURAK GÜNDEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



211- ERAY TANIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



212- ERDEM AKGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



213- EREN DELİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



214- EREN HADAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



215- ERGİN KARABULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



216- ERKAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



217- EROL CAN LAÇİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



218- ERSİN YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



219- ERSİN ÖZTÜRK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



220- ERTUĞRUL ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



221- ERTUĞRUL KONAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



222- EYMEN AKSAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



223- EYÜP CAN GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



224- FAHRETTİN YİTGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



225- FARUK POLAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



226- FARUK YAVAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



227- FATİH DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



228- FATİH MEHMET ALAGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



229- FERHAT SARAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



230- FERİT ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



231- FETHULLAH BUZDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



232- FIRAT BAŞARAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



233- FUAT SÖNMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



234- FURKAN İNAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



235- FURKAN KARAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



236- FURKAN KOZALAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



237- FURKAN YÜKSEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



238- FURKAN ALEGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



239- FURKAN HACIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



240- FURKAN KARAHASAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



241- FURKAN KIZILKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



242- FURKAN KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



243- FURKAN KÜÇÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



244- FURKAN ŞENEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



245- FURKAN KÖKNAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



246- FURKAN ALİ KARAHANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



247- FURKAN ONUR SARIOĞLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



248- GÖKHAN ALTUNDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



249- GÖKHAN KARAKÖK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



250- GÖKTUĞ ÖZEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



251- GÖRKEM FİDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



252- GÖRKEM ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



253- GÜNEYCAN URAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



254- HACI GÜVERTİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



255- HACI HANİFİ EVGİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



256- HAKAN BAHADIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



257- HALİL ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



258- HALİL İBRAHİM EKMEKCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



259- HAMİT ÖZYURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



260- HAMZA YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



261- HASAN ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



262- HASAN CAN TAMTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



263- HASAN FURKAN ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



264- HATİP CIRIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



265- HEKİM ÖZTÜRK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



266- HÜSEYİN BALKAYA’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



267- HÜSEYİN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



268- HÜSEYİN ŞEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



269- HÜSEYİN AYCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



270- İBRAHİM HALİL ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



271- İSMAİL SEFA ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



272- KADİR AYER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



273- KADİR GÜNDOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



274- KADİR KAAN YAVRUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



275- KAYRA DURTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



276- KEREM TARHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



277- KERİMCAN AKKOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



278- MEHMET ÇEKİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



279- MEHMET TAŞDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



280- MEHMET YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



281- MEHMET ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



282- MEHMET AYGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



283- MEHMET ALİ ŞÖHMELİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



284- MEHMET ALİ AYDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



285- MEHMET ALİ KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



286- MEHMET CİHAN BAKKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



287- MEHMET FURKAN BALBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



288- MEHMET OZAN GÖNÜLAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



289- MEHMET SELİM ERGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



290- MEHMET ŞEREF PERİHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



291- MEHMET ŞÜKRÜ DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



292- MEHMET TALHA GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



293- MELİH YAVUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



294- MELİH BURAK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



295- MERT ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



296- MERT YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



297- MERT ALİ TAŞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



298- METE BURAK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



299- METEHAN ÇETİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



300- MUAMMER TÜNCER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



301- MUAMMER YİĞİT KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



302- MUHAMMED ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



303- MUHAMMED EMİN ARICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



304- MUHAMMED EMİN GÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



305- MUHAMMED İKBAL ALKAŞI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



306- MUHAMMED YUSUF KEVE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



307- MUHAMMET KEKLİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



308- MURAT TEKTİMUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



309- MURAT AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



310- MURAT BUCAKTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



311- MURAT ORUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



312- MURAT ERÖLMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



313- MURAT ŞİMŞEK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



314- MUSA KURĞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



315- MUSTAFA DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



316- MUSTAFA KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

317- MUSTAFA AĞIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



318- MUSTAFA POYRAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



319- MUSTAFA UÇKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



320- MUSTAFA ALPEREN ŞENOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



321- MUSTAFA BİLGİN DELİBAŞ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

322- MUSTAFA GÖKHAN KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



323- MUSTAFA HAKKI UĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



324- MUSTAFA OSMAN KIRMIZIATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



325- MÜCAHİT DUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



326- NEZİHİ AYTAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



327- NURULLAH YARDIMCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



328- NUSRET KABASAKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



329- OĞUZ SİVRİTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



330- OĞUZHAN BEYAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



331- OĞUZHAN ÇALIŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



332- OĞUZHAN CİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



333- ONUR AKDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



334- ONUR GÖNÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



335- ONUR KAÇAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



336- ONUR TATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



337- ONURHAN YÜCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



338- ORHAN GÜNGÖR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



339- OSMAN KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



340- OSMAN BAHA GÖZÜKARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



341- OSMAN BURAK KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



342- OSMAN GÜRAY AKSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



343- OSMAN KADİR TOPKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



344- OSMAN YALÇIN TOROS’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



345- OZAN GENÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



346- OZAN BOZKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



347- OZAN TUNÇER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



348- ÖMER BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



349- ÖMER ERGÜN SOYLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



350- ÖMER FARUK KANKILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



351- ÖMER FARUK YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



352- ÖMER FARUK ÇALIŞICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



353- ÖMER FARUK ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



354- ÖZKAN ELMAS’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



355- RAHMİ GÖRÇAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



356- RAMAZAN ÇELİK’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



357- RECEP KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



358- RESUL BOSTANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



359- RESUL BARAN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



360- SABRİ EREN TOFA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



361- SALİH ÇETİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



362- SALİH SAYAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



363- SALİH ŞENER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



364- SAMİ MENTEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



365- SEDAT YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



366- SEDAT UÇAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



367- SEFA ADAYIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



368- SEFA İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



369- SELİM ERZURUMLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



370- SEMİH AKTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



371- SERCAN KARAKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



372- SERDAR BİLİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



373- SERDAR YERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



374- SERHAT ARKAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



375- SERKAN DURU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



376- SEYİT AHMET KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



377- SEYİT ALİ KÖKSAL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



378- SİRAC DOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



379- SÜLEYMAN ERİLDİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



380- ŞEREFHAN BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



381- ŞÜKRÜ ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



382- TAHA ERTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



383- TARIK TAMİRCİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



384- TARKAN YAĞMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



385- TAYFUN ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



386- TOLGA BAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



387- TOLGA GÖKGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



388- TUFAN CEĞİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



389- TUFAN SELVİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



390- TUĞBERK TAVSAMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



391- TURGUT IŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



392- TÜRKER KARABAYIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



393- TÜRKER ÖNER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



394- UFUK KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



395- UFUK GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



396- UFUK CAN ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



397- UFUKHAN KÖLEMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



398- UĞUR İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



399- UĞUR EYÜP ŞEKER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



400- UĞUR GAZİ BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



401- UMUT ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



402- UMUT TOKMAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; Futbol Disiplin Talimatı’nın 14/2. maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



403- UMUT İNCİLİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



404- UMUT ADNAN KOLUKISAOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



405- UMUT SALİH ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



406- ÜMİT GÜRSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



407- ÜMİT ATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



408- ÜMİT COŞKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



409- ÜVEYS BURAK GÜNDÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



410- VAHDEDDİN ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



411- VAKKAS EGEMEN ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



412- VEDAT ALTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



413- VELAT İKİNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



414- VELİ DOĞAN ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



415- VEYSİ AKKOYUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



416- VOLKAN KAAN TOPAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



417- YAHYA YENEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



418- YALÇIN CAN SEVİM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



419- YASİN KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



420- YASİN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



421- YASİN ÇAĞRI TAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



422- YASİN İHSAN İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



423- YILMAZ DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



424- YİĞİT TUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



425- YİĞİT KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



426- YİĞİT ŞENGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



427- YUNUS ÇİNİKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



428- YUNUS EMRE KOBALAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



429- YUSUF BALCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



430- YUSUF AKKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



431- YUSUF TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



432- YÜCEL ALKAŞİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



433- ZAFER ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



434- ZÜLKÜF ALİ ÖNCEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



435- ABDURRAHMAN HAYMANA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



436- AHMET ERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



437- ALİ ADIGÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



438- ALİ SÖZLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



439- BARIŞ ÇARDAKLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



440- BARIŞ ÖNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



441- BARIŞ TURHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



442- BERHAN YOLDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



443- BİLAL ÇAVUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



444- BÜLENT ERAYKUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



445- BÜLENT KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



446- CENGİZ BARCIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



447- CİHAN İLİM YEŞİLDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



448- CÜNEYT TANER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



449- DENİZ SEKBAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



450- EMRAH KAYIMKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



451- EMRAH YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



452- EMRE BULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



453- ENDER EROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



454- ERHAN AKKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



455- EVREN TUTKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



456- FARUK TUNÇAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,



457- FATİH OCAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



458- FATİH UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



459- FERDİ KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



460- GÖKHAN YENİBAKİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



461- GÜRHAN KARAMELEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



462- HABİBE KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



463- HALİL KOYUNCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



464- HALİL İBRAHİM SERT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



465- İBRAHİM VOLKAN BİLGİNOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



466- İHSAN EKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



467- İHSAN ENDER NAZLIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



468- İLHAMİ CAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



469- İNAYET KARADUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



470- İSHAK YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



471- İSMAİL ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



472- İSMAİL HAKAN UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



473- İSMET GÜLBAĞLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



474- KASIM YETİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



475- KERİM KOYUNCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



476- MAHMUT SELÇOK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



477- MEHMET DURBİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



478- MEHMET KARADUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



479- MEHMET AYBERK ALTUNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



480- MESUT KÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



481- MUHARREM ONUR İBRAHİMOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



482- MURAT AKSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



483- MURAT ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



484- MUZAFFER SÜLEYMAN SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



485- MÜSLÜM ÜNLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



486- NİHAT HARTLI hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



487- OLGUN BAŞDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



488- ÖMER MUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



489- ÖZCAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



490- ÖZGEN FATİH KALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



491- ÖZKAN KARAPINAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,



492- RECEP BAKKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



493- SADIK ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



494- SALİH ÖGE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



495- SEÇKİN YAZICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



496- SERDAR DÖŞLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



497- SEYFETTİN YÜKSEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



498- SILA YURTAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



499- SİNAN ŞENYAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



500- SUAT ÖZDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



501- TUNA KARLIBÖLÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



502- ULAŞ BİRLEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



503- ÜZEYİR KAHRAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



504- VOLKAN DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



505- VOLKAN KIZILAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



506- YILMAZ BAŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



507- YUNUS EREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



508- YUSUF YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



509- YUSUF SELİM DOĞRU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



510- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ALPEREN SELVİ’nin, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişi vekilinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,



511- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen EKREM KOÇAK’ın, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişi vekilinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildi."