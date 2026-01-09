Bingöl'de okullar kar tatil mi 9 Ocak okullar açık mı? Beklenen açıklama geldi

Kategoriler
Bingöl'de beklenen soğuk ve kar yağışlı havanın ardından, öğrenciler, veliler ve öğretmenler kar tatil ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama ise biraz önce yapıldı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır”