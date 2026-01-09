Menü Kapat
 Erdem Avsar

9 Ocak Malatya’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Özellikle cuma gününden itibaren ülkenin birçok ilinde kar yağışı etkisini göstermesi beklenirken, tatil haberleri de şimdiden gelmeye başladı. Malatya'da beklenen kar yağışı sonrasında kar tatili de öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

9 Ocak Malatya’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
00:40
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
00:40

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeler sonrasında Malatya'da yarın soğuk ve yoğun kar yağışlı havanın hâkim olacağı tahmin ediliyor.

Malatya'da beklenen kar yağışıyla beraber, öğrenciler, veliler ve öğretmenler de kar tatili konusu hakkındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Son dakika açıklaması ise az önce Malatya Valiliğinden paylaşıldı.

9 Ocak Malatya’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK

Malatya’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

9 Ocak Malatya’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Vali Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir"

#Yaşam
