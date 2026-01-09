9 Ocak Malatya’da kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeler sonrasında Malatya'da yarın soğuk ve yoğun kar yağışlı havanın hâkim olacağı tahmin ediliyor.

Malatya'da beklenen kar yağışıyla beraber, öğrenciler, veliler ve öğretmenler de kar tatili konusu hakkındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Son dakika açıklaması ise az önce Malatya Valiliğinden paylaşıldı.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK

Malatya’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir"