MSÜ başvuruları son günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin bilgileri yakından takip ediyor.

2026 MSÜ kapsamında MSÜ başvuruları ne zaman sona eriyor, hangi gün bitiyor sorusu arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

MSÜ BAŞVURULARI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak itibarıyla başlatıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada MSÜ Başvurularının 29 Ocak 2026 Perşembe günü 23.59'da tamamlanacağı belirtildi.

Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

MSÜ 2026 başvuru ücreti 700 TL olarak açıklandı.