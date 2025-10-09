Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul Valiliği'nden iki ilçeye sel uyarısı!

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgilere göre, iki ilçedeki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Valiliği'nden iki ilçeye sel uyarısı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 13:24

Valiliği, Meteoroloji'nin gök görültülü sağanak beklentisi nedeniyle iki ilçeye ve uyarısı yaptı. İstanbul’un ve ilçeleri ile ve ’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan valilik ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini belirtti.

İstanbul Valiliği'nden iki ilçeye sel uyarısı!

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yapılan açıklamada şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde(Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

https://x.com/TC_istanbul/status/1976195785243910451

METEOROLOJİ SARI KOD İLE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 9 Ekim Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden iki ilçeye sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel olarak kuvvetli; Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji gün vererek açıkladı! Tüm Türkiye'de güneş açacak: Sağanak yağışa mola
İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ETİKETLER
#istanbul
#kocaeli
#sel
#sakarya
#beykoz
#su baskını
#şile
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.