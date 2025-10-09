İstanbul Valiliği'nden iki ilçeye sel uyarısı!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin gök görültülü sağanak beklentisi nedeniyle iki ilçeye sel ve su baskını uyarısı yaptı. İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan valilik ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini belirtti.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yapılan açıklamada şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde(Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOROLOJİ SARI KOD İLE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 9 Ekim Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel olarak kuvvetli; Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.