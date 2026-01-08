Dolar ve euroda yükseliş durmuyor! İşte 8 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 8 Ocak Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro kuru günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 8 Ocak 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,0382
Satış (TL): 43,0576
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,3352
Satış (TL): 50,4357